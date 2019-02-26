Закрытие роддома №3 в Ижевске: куда будут обращаться роженицы и что будет с врачами?

Несколько месяцев назад в соцсетях появилось тревожное сообщение – в Ижевске может закрыться третий роддом. Новость вызвала бурную реакцию со стороны жительниц, которые планировали в нем рожать. Почему закрывают учреждение, куда смогут попасть будущие мамы и что будет с врачами? Ответы на эти вопросы помогла найти заведующая перинатальным центром Елена Сахабутдинова.

ПОЧЕМУ ЗАКРЫВАЮТ?

Для начала нужно сказать, что речь идет не о закрытии роддома, а о его реорганизации - с 1 марта учреждение официально войдет в состав РКБ №1.

- В рамках реорганизации прошло присоединение родильного дома № 3 к 1 РКБ, - рассказала она. - С 20 февраля он престал принимать женщин на роды по старому адресу на пл. 50 лет Октября. Причин закрытия роддома несколько. Во-первых, это снижение количества родов в Ижевске, во-вторых, ранняя выписка, которая теперь осуществляется по рекомендации Минздрава России - благодаря этой мере освобождаются места в больших родильных домах.

Старое здание роддома №3Фото: Архив КП

Как объяснила заведующая, само здание родильного дома №3 на сегодняшний день не соответствует тем эпидемиологическим требованиям, которые к нам предъявляет Роспотребнадзор. Здание третьего роддома построено в 1939 году - тогда было другое санитарное законодательство. Палаты в этом учреждении были большие, но в недостаточном количестве, а по современным нормам размещать матерей с детьми должны в маломестны палатах. Таким образом, создать требуемые условия было невозможно в силу самой устаревшей конструкции здания.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ РОЖЕНИЦАМ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА?

- Согласно распоряжению Минздрава Удмуртской Республики, с 20 февраля Перинатальный центр БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» принимает рожениц Октябрьского района, ранее относившихся к роддому №3, - объяснила Елена Сахабутдинова. - Волноваться, что кому-то не хватит места, не нужно - их хватит всем. Кроме того, в нашем городе работают родильные дома №2, №5 и №6 - там также есть запас мест. В Перинатальном Центре созданы комфортные условия, а также имеется возможность оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Достаточно сложно оборудовать по всем стандартам маленький родильный дом. Когда акушерский стационар находится при многопрофильной больнице, то он также располагает всем оборудованием, которое в ней есть и может прибегать к помощи дополнительных специалистов. Так что все произошедшие изменения только к лучшему.

Перинатальный Центр оснащен самым современным оборудованиемФото: Константин ИВШИН

Но словам заведующей Перинатальным Центром, те жительницы Октябрятского района, которые уже обслуживались в организации, остались очень довольны, а будущие роженицы могут прийти заранее и убедиться в том, что там созданы прекрасные условия. Им обязательно все расскажут и покажут.

КУДА ПЕРЕЙДУТ ВРАЧИ?

Рабочий коллектив родильного дома №3 переводится в 1 РКБ. С 1 марта эти специалисты войдут в штат больницы и продолжат работу в Перинатальном центре. Роженицы, желающие попасть к определенным врачам, могут не переживать.

ЧТО БУДЕТ СО ЗДАНИЕМ?

Здание роддома переходит к Республиканскому центру медицинской профилактики Минздрава Удмуртии. Этот центр занимается организацией бесплатных и платных медицинских услуг населению Ижевска и республики, а также ведет многоплановую работу по профилактике неинфекционных заболеваний, в том числе занимается просвещением и участвует в мероприятиях Минздрава.

ЧТО БУДЕТ С ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ?

Женская консультация и резусная лаборатория будут функционировать дальше. Женская консультация остается по старому адресу на улице Родниковой: все сотрудники и все оборудование остаются, просто формально организация переходит к городской поликлинике №10. Женщины, которые обслуживаются там по месту жительства, даже не поймут, что что-то изменилось.

Резусная лаборатория теперь работает в составе городской поликлиники №10Фото: Архив КП

Резусная лаборатория тоже теперь работает в составе городской поликлиники №10: туда перешли все сотрудники и перевезено оборудование. То есть теперь для исследования крови на антитела к резус-фактору беременные женщины будут просто обращаться по другому адресу. Здание на улице Молодежной также переходит к Центру медицинской профилактики.

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