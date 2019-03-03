Оттепель и небольшой снег ожидаются в Удмуртии на неделе

Заморозки по ночам и дневные оттепели ожидаются в Удмуртии с 4 по 10 марта. Об этом сообщает Яндекс-погода.

Так, неделя начнется с похолодания. Ночью столбик термометра покажет – 15 °, а днем - 5 °, ожидаются переменная облачность и небольшой снег.

Во вторник, 5 марта, в регионе потеплеет: ночью прогнозируют -3 °, днем - -2 °. Сохранится переменная облачность и небольшой снег.

В ночь со вторника на среду будет -2 °, а днем в Удмуртию придет оттепель до +2 °. Прогнозируют пасмурную погоду, продолжит идти небольшой снег.

7 марта в республике будет пасмурно, вновь прогнозируют небольшой снег. Ночью похолодает до – 10 °, а днем термометр покажет -2 °.

В международный женский день в Удмуртии сохранится пасмурная и снежная погода. Столбик термометра ночью покажет -3 °, а днем - -4 °.

9 марта вновь потеплеет. Ночью ожидается 0 °, а днем - +1 °. В регионе будет все также пасмурно и снежно.

В ночь на воскресенье незначительно похолодает, термометр покажет -2 °, а днем температура воздуха поднимется до +2 °. Сохранится пасмурная погода, продолжит идти небольшой снег.