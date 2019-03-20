«Утро с главой Удмуртии»: онлайн-трансляция эфира с Александром Бречаловым

В среду, 20 марта, в студии радио «Комсомольская Правда»-Ижевск – глава республики Александр Бречалов в традиционной программе «Утро с главой Удмуртии». Руководитель региона отвечает на вопросы о ремонте и строительстве районных поликлиник, застройке Восточного поселка и комментирует другие актуальные темы.

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Смотрите предыдущие выпуски программы «Утро с главой Удмуртии»:

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