2019-03-20T06:30:39+03:00
Общество

«Утро с главой Удмуртии»: онлайн-трансляция эфира с Александром Бречаловым

Глава региона отвечает на вопросы жителей в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В среду, 20 марта, в студии радио «Комсомольская Правда»-Ижевск – глава республики Александр Бречалов в традиционной программе «Утро с главой Удмуртии». Руководитель региона отвечает на вопросы о ремонте и строительстве районных поликлиник, застройке Восточного поселка и комментирует другие актуальные темы.

Слушайте нас с 7:30 до 09:00 на волне 107,6 FM (12+) и смотрите в прямой трансляции.

Есть вопрос - пишите в комментарии. Или звоните в день эфира по телефону 94-50-94, пишите на Viber на номер 8-912-007-08-06.

Смотрите предыдущие выпуски программы «Утро с главой Удмуртии»:

За 22 января

За 26 февраля

Утро с главой Удмуртии . 20 марта. Александр Бречалов на радио Комсомольская правда - Ижевск .Multistreaming with https://restream.io/

ИСТОЧНИК KP.RU

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