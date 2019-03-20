«Утро с главой Удмуртии»: онлайн-трансляция эфира с Александром Бречаловым
В среду, 20 марта, в студии радио «Комсомольская Правда»-Ижевск – глава республики Александр Бречалов в традиционной программе «Утро с главой Удмуртии». Руководитель региона отвечает на вопросы о ремонте и строительстве районных поликлиник, застройке Восточного поселка и комментирует другие актуальные темы.
Слушайте нас с 7:30 до 09:00 на волне 107,6 FM (12+) и смотрите в прямой трансляции.
Есть вопрос - пишите в комментарии. Или звоните в день эфира по телефону 94-50-94, пишите на Viber на номер 8-912-007-08-06.
Смотрите предыдущие выпуски программы «Утро с главой Удмуртии»:
Утро с главой Удмуртии . 20 марта. Александр Бречалов на радио Комсомольская правда - Ижевск .Multistreaming with https://restream.io/
ИСТОЧНИК KP.RU
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