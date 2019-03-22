2019-03-22T15:51:00+03:00
Спорт

Первый тренер Липницкой про Загитову: «У нее настолько сложные программы, что подтягивать нечего»

Разбираемся в фигурном катании и почему уроженка Ижевска Алина Загитова побеждает в соревнованиях
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИНФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уроженка Ижевска Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию 2019 года! Почему она лучшая? Что она такое делает на льду? И как смотреть фигурное катание, если ничего не понятно? «Комсомолка» решила попробовать ответить на все эти вопросы вместе со специалистами.

ПОЧЕМУ ЗАГИТОВА ПОБЕЖДАЕТ?

Из чего состоит выступление фигуристок?

Из чего состоит выступление фигуристок?

Понятное дело, что вопрос немного риторический и рассуждать можно долго – трудолюбивая, обаятельная и прочее-прочее. Но посмотрим на нее с технической точки зрения. По словам первого тренера олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Елены Левковец, у девочки уже изначально были правильно поставлены прыжки.

- В Москве группа Этери Тутберидзе их уже доработали, доделали, усовершенствовали и усилили, - рассказала заслуженный тренер России.

Что делают фигуристы на льду?

Что делают фигуристы на льду?

Кроме того, у Алины сложный набор (каскад) прыжков. И отличается у нее программа тем, что во второй половине выступления может сделать сложный каскад. Как это было, например, на Олимпиаде. Она тогда не сделала первый каскад (тройной лутц тройной риттбергер), но сделала его во второй половине, усилив, что принесло большую оценку.

- У нее настолько сложные программы, что там даже подтягивать нечего. Просто нужно эмоционально справиться и все будет отлично. Еще у Алины сильные вращения и скольжения. Вообще девушка эффектно смотрится на льду. И она уникальный человек. Очень красивый, эмоциональный. И у нее красивые линии, - поделилась Елена Левковец.

Какие бывают прыжки?

Какие бывают прыжки?

Заслуженный тренер отмечает, что единственные прыжки, которыми еще не владеет Алина – это, например, тройной аксель и четверной лутц.

- Она их учит на тренировках. Например, я знаю, что учит четверной флип. Но пока ими в совершенстве не владеет, - рассказала Елена Левковец.

На что смотрят судьи?

На что смотрят судьи?

ТАК БЫЛО ВСЕГДА?

Как мы знаем, Алина начала заниматься фигурным катанием в Ижевске у тренера Натальи Антипиной. Вместе с ней тогда стала вставать на коньки и 15-летняя Екатерина. Девочки вместе познавали азы вида спорта.

- 12 лет я занималась фигурным катанием. Совсем недавно прекратила из-за сильной травмы колена. И сейчас помогаю начинающим с элементами и катанием, - рассказывает Екатерина.

Девушка признается, что у Алины не сразу все стало получаться. Было даже такое, что она немного ленилась. Стоило тренеру отвернуться, как она начинала отдыхать.

- Дошло до того, что она хотела уйти из фигурного катания. Но что-то перемкнуло и Алина начала заниматься. В итоге, уехала в Москву, - рассказала Екатерина.

По ее словам, Алина побеждает на соревнованиях благодаря чистым прыжкам, которые отработаны, и правильно построенной программе.

- У Алины большинство прыжков во второй части программы. За что и получает вдвое больше баллов. Обычно прыжки в первой части, так как под конец спортсмену не хватает уже выносливости на сложные элементы, - заключила Екатерина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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