2019-03-23T14:17:42+03:00
Общество

Шоколад, пряники и пледы: на чем делают изображение уроженки Ижевска Алины Загитовой

«Комсомолка» узнала, где, помимо льда, «появляется» спортсменка
Анастасия Волкова
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Фото: instagram.com/azagitovaФото: instagram.com/azagitova
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Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова стала одной из самых узнаваемых фигуристок современности: миллионы поклонников по всему миру с замиранием сердца следят за ее жизнью. Поэтому неудивительно, что изображение спортсменки появляется на самых разных вещах: от пряников и шоколада до пледов и футболок. Мы собрали подборку лучших из них.

Пряники

фото: @julia._dontsova

фото: @julia._dontsova

Попробовать Алину на вкус? Легко! Мастерица из Ростова-на-Дону сделала сладкую фигуристку на прянике. К слову, таков был заказ клиента.

Шоколад

Фото: @fan_azagitova

Фото: @fan_azagitova

А вот шоколад – более «гуманная» альтернатива. Изображение Алины в образе Кармен можно сохранить – оно украшает лишь обертку, и спокойно насладиться лакомством. Именно такие шоколадки продавали на чемпионате Европе в Минске.

Брелок

Алина украшает брелоки в абсолютно разном формате: то и дело появляются все новые вариации. Например, на этом фигуристка предстала в полный рост. Кстати, такой брелок себе сделал спортивный фотограф.

Фото: @teamzagitova

Фото: @teamzagitova

А на этом подвеска выполнена в форме знаменитой красной балетной пачки Алины! У мастера этого брелока в арсенале очень много работ именно с костюмами фигуристов.

Фото: @satomi__shrinkplastics

Фото: @satomi__shrinkplastics

Интерьерные куклы

Образ Алины вдохновляет и на создание интерьерных кукол! Вы только посмотрите на этих двух милашек: первая из них одета в костюм «Черного лебедя».

Фото: @helena_dolls_moscow

Фото: @helena_dolls_moscow

А вторая – в «Кармен». Удивительно похожа! Все куколки были сделаны на заказ.

Фото: @helena_dolls_moscow

Фото: @helena_dolls_moscow

Эта модель сделана руками японского мастера.

Фото: @rikarinn_doll

Фото: @rikarinn_doll

Пледы

Фото: @muza.fab

Фото: @muza.fab

Изображение Алины Загитовой вдохновило изготовителей пледов. Как по мановению волшебной палочки фигуристка сошла со льда прямиком на полотно. Флисовое полотно с изображением Алины обойдется в 1300 рублей.

Футболки

Фото: @selas_sport

Фото: @selas_sport

Конечно, фотографии Алины не остались без внимания и у производителей одежды! Мы считаем, что подобная базовая белая майка с изображением фигуристки точно должна быть в гардеробе у каждого поклонника. К слову, принт декорирован камнями Swarovski и обойдется в 1500-2000 рублей.

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Почему Алина Загитова лучшая? Что она такое делает на льду? И как смотреть фигурное катание, если ничего не понятно? «Комсомолка» решила попробовать ответить на все эти вопросы вместе со специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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