Ижевчанам на заметку: За что в ответе старший по дому?

Кто должен менять перегоревшие лампочки и следить за надежностью крыши? Разбираемся вместе с председателем общественной организации «Объединение советов домов Удмуртии» Александром Евсеевым.

По закону, старший по дому - или, правильнее сказать, председатель совета дома должен быть в каждом жилом здании. Он возглавляет совет, в который входят жители - именно этот орган управления решает вопросы, связанные с жизнью дома и его жильцов. Он же взаимодействует с управляющей компанией, решая оперативные вопросы и передавая пожелания жильцов.

Основные права и обязанности председателя совета дома прописаны в Жилищном кодексе (статья 161.1). В частности, он может, представляя интересы собственников, контролировать работы по содержанию общего имущества. Выступать в суде, подписывать акты приемки выполненных услуг. Впрочем, список их может быть расширен - при желании собственников.

- Решением общего собрания они могут утвердить документ, чаще всего его называют «Положение о совете многоквартирного дома» или «Регламент работы совета многоквартирного дома», - пояснил Александр Евсеев.

А если в доме ТСЖ?

Еще один человек, который должен представлять интересы жильцов - председатель товарищества собственников жилья (ТСЖ). В отличие от старшего по дому, председатель ТСЖ лично отвечает за товарищество и все, что происходит в доме. За неисполнение обязанностей председателя ТСЖ могут уволить.

Вне зависимости от того, находится дом в ведении УК или ТСЖ, жильцы имеют право попросить ежегодный отчет. В многоэтажках под управлением УК отчитывается не только председатель, а весь совет дома.

- Совет дома отчитывается о своей деятельности, а ТСЖ - о работе юридического лица, - пояснил Александр Евсеев.

За что в ответе старший по дому?

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