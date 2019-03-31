2019-03-31T15:04:02+03:00
Общество

Солнечные будни и ночные заморозки: какая погода ожидает жителей Ижевска на неделе

Днем устанавливается устойчивый плюс
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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Фото: архивФото: архив
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Солнечные будни и дождливые выходные ожидаются в Ижевске на следующей неделе, с 1 по 7 апреля. Яндекс-погода прогнозирует устойчивый плюс днем и ночные заморозки.

Так, в понедельник, 1 апреля, ожидается небольшой дождь, +4 днем и -4 ночью.

2 апреля установится солнечная погода. Днём столбик термометра будет показывать +6, а ночью - -4.

В среду также будет ясно. В дневные часы воздух прогреется до+5. Ночью ожидается до -2.

4 апреля сохранится солнечная погода без осадков. Днем столбик термометра покажет +6, а ночью опустится до -3.

В пятницу погода начнет портиться, будет облачно с прояснениями. Днем будет по-прежнему тепло, до +6. Ночью тоже будет немного теплее, чем на неделе – 0.

На выходных, 6 и 7 апреля, ожидается пасмурная погода и небольшой дождь. Днем столбик термометра будет держаться на отметке +6…+7, а воскресенье даже ночью покажет +1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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