Более 5000 зрителей, знаменитые спортсмены и любители: как прошел «Калашников биатлон Фест» в Ижевске
В Ижевске, 30 марта, в субботу, состоялось крупное спортивное мероприятие «Калашников биатлон Фест». На республиканский стрелково-спортивный комплекс имени генерал-майора Александра Демидова приехали именитые спортсмены – Антон Шипулин, Иван Черезов, Дмитрий Ярошенко и Николай Круглов они провели автограф сессию.
В гонке приняли участие более 400 профессиональных спортсменов и любителей из Удмуртии и соседних регионов. При этом на спортивном комплексе присутствовало более 5000 зрителей.
- Ижевской винтовке будет 50 лет. В Удмуртии биатлон исконный вид спорта. С каждым годом на этой мероприятие приходит все больше и больше людей, и это очень приятно, - добавил чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Иван Черезов.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
- Посмотрите сколько детей вместе с родителями приехали сюда встретиться со знаменитыми биатлонистами. Дети сегодня увидят своих звезд, и это изменит их жизнь. То, что сегодня происходит здесь - это развитие событийного спортивного туризма в России. Приятно, что наш праздник выходит за рамки Удмуртии. Мы продолжаем в формате «Калашников спорт» делать любительские биатлонные старты, при этом те соревнования, которые исторически были в Удмуртии, поддерживаем, - поприветствовал участников и гостей глава республики Александр Бречалов.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Участникам нужно было преодолеть 4,5 км и два огневых рубежа. За каждую непораженную мишень спортсмены бежали штрафной круг в 50 метров. В гонке участвовали даже те, кто ни разу не брал в руки винтовку.
Среди женщин первое место заняла Ольга Прокофьева, второе - Карина Зямбаева, третье - Елена Мерзлякова.
Среди мужчин золото взял Александр Васильев, серебро - Олег Кутлубаев, бронзу - Игорь Богданов.
- Приятно, что сегодня есть прекрасные поводы, чтобы собраться, повспоминать спортивные достижения. Жизнь не заканчивается, каждый из нас реализует собственные проекты. Отрадно, что проходят спортивные праздники именно в Удмуртии, родоначальницы биатлона, - рассказал Николай Круглов, российский биатлонист, кавалер ордена «Дружбы», участник двух олимпиад, серебряный призер Олимпийских Игр 2006 года в Турине, 4-кратный чемпион мира.
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"Калашников биатлон Фест" Антон Шипулин, Иван Черезов Дмитрий Ярошенко и Николай Круглов 2019 Ижевск.
ИСТОЧНИК KP.RU
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