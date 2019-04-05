В Ижевске выкинули на улицу около сотни медицинских карт пациентов

В четверг, 4 апреля, жители Ленинского района Ижевска нашли целую гору медицинских карт пациентов, которые валялись около пешеходной дорожки на перекрестке улиц Нагорная и Западная. О своей находке они сообщили в редакцию «Комсомольской Правды»-Ижевск.

Фото: Архив редакции

Среди своры бумаг есть медицинские карты амбулаторных больных, с указанием фамилий, имен, отчеств, дат рождения, диагнозов и процесса лечения. Те экземпляры документов, которые находятся в расположении редакции, оформлены на взрослых людей. Напомним, что рядом с местом инцидента находится городская больница №3.

Фото: Архив редакции

Фото: Архив редакции

Редакция направила официальный запрос в министерство здравоохранения Удмуртии, чтобы получить комментарий.

Мы следим за развитием ситуации.