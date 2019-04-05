Временное закрытие точек и борьба с микробами: последствия проверки точек по продаже шаурмы в Ижевске

Буквально на днях пролетела новость о том, что нашли кишечную палочку и стафилококк в нескольких точках по продаже шаурмы в Ижевске. Активисты «Союза потребителей Удмуртии» решили проверить три точки, где делают и продают одно из самых популярных блюд уличного рациона. Что на это говорят сами управляющие точек?

ЗАМЕЧАНИЯ УЧТЕМ

Итак, активисты посетили три места: «Папа-Лаваш» на ул. Советской, около бывшего здания «Детского мира»; шаурма «У Ашота» на остановке УдГУ и ларек «Шаурма» в районе торгового центра «Медведь» на ул. Пушкинской. Раскладываем каждую точку по полочкам.

«Папа-Лаваш» на ул. Советской

Что нашли:

Превышена норма плесневых грибов в 80 раз

Превышена норма микроорганизмов в 300 раз

Обнаружена кишечная палочка

Обнаружен стафилококк

- Мы понимаем свои ошибки и будем над ними работать, - рассказал управляющий сети «Папа-Лаваш». – Мы шесть лет уже на рынке и идет жесткий контроль продукции, мы сами даже питаемся этой продукцией и все хорошо было. Считаем, что проверка была сделана не соответствующими органами и с нарушением норм. Однако, все равно исправим ситуацию.

В ближайшее время несколько точек сети, в том числе на улице Советской, временно закроют для проведения внутренней проверки и полной дезинфекции. По ее результатам некоторые кафе уже могут не открыться.

- Дополнительно проведем переговоры с поставщиками и публично извинимся перед клиентами. Конечно, о закрытии и новом открытии некоторых точек сети будем сообщать публично. Для нас клиент всегда на первом месте. И если мы получаем замечание от нашего гостя, то всегда работаем над устранением проблемы, прислушиваемся к клиентам, - рассказал управляющий.

Шаурма «У Ашота» на остановке УдГУ

Что нашли:

Превышена норма плесневых грибов в 70 раз

Превышена норма микроорганизмов в 300 раз

- Да, я знаю про замечания, и мы будем их исправлять. Обещали скинуть полное заключение, чтобы знал конкретно, с чем бороться. Могу только сказать, что помещение у нас чистое. Продукты привозим свежие каждый день. Мясо закупаем в магазинах, овощи – на базах, - рассказал директор.

Ларек «Шаурма» в районе торгового центра «Медведь»

Что нашли:

Превышена норма плесневых грибов в 80 раз

Превышена норма микроорганизмов в 300 раз

Обнаружена кишечная палочка

- Я там сам был во время проверки, - рассказывает управляющий. – И видел результаты. Не знаю… Мы готовим из свежего, продукты покупаем каждый день утром в магазинах. Два года тут уже стоим и никаких замечаний еще не было. Ну раз нашли недочеты, будем бороться с ними.

Кстати, генеральную уборку в помещении проводят тоже каждый день.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Рассказывает гастроэнтеролог первой категории Эльвира Быкова:

- Попадание кишечной палочки или стафилококка в организм грозит пищевой токсикоинфекцией и острым энтероколитом. Причем достаточно даже одного кусочка такой пищи. Это очень тяжелые заболевания для желудочно-кишечного тракта. Если вижу, что к нам приходит пациент с подобными проблемами, то в экстренном порядке направляем в инфекционную поликлинику, а там лечение будет длиться 2-3 недели. Затем долгий процесс восстановления.

А ЧТО ЕЩЕ?

В Ижевске уже был случай, когда временно закрывали ларек с шаурмой из-за нарушения санитарных норм. Это было в ноябре 2018 года. Под прицел регионального Роспотребнадзора попала точка около УдГУ. Из основных нарушений: не было централизованного водоснабжения и канализации, вентиляции и сопроводительных документов на продукцию.

Был составлен протокол об административном нарушении. Суд приостановил деятельность кафе на 30 суток.

КСТАТИ!

С начала 2018 года по результатам проверок предприятий общественного питания, переданных Управлением в суды, за грубые нарушения санитарного законодательства была приостановлена деятельность 19 предприятий общественного питания на срок от 7 до 90 суток.

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