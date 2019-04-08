Какие участки на Набережной Ижевска отремонтируют в 2019 году?
С наступлением весны тает не только снег, а еще и плитка на ступенях Набережной и велодорожки покрылись трещинами.
Фото: Алексей Иванов
Как сообщает портал IZHLIFE, в ответе на официальный запрос в пресс-службе администрации Ижевска рассказали, что в 2019 году в преддверии празднования Дня города запланированы работы по ремонту облицовочного камня, пешеходных и велосипедных дорожек. На данный момент готовятся смета по определению стоимости ремонта, позже определится подрядчик.
Фото: Алексей Иванов
- По информации Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска строительство набережной на участке от бульвара имени Воскресенского до отремонтированной части в 2019 году не запланировано, - сообщает пресс-служба администрации города.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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