2019-04-08T10:27:22+03:00
Общество

Какие участки на Набережной Ижевска отремонтируют в 2019 году?

На данный момент есть места, где сходит плитка со ступеней
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
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Фото: Алексей ИвановФото: Алексей Иванов
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С наступлением весны тает не только снег, а еще и плитка на ступенях Набережной и велодорожки покрылись трещинами.

Фото: Алексей Иванов

Фото: Алексей Иванов

Как сообщает портал IZHLIFE, в ответе на официальный запрос в пресс-службе администрации Ижевска рассказали, что в 2019 году в преддверии празднования Дня города запланированы работы по ремонту облицовочного камня, пешеходных и велосипедных дорожек. На данный момент готовятся смета по определению стоимости ремонта, позже определится подрядчик.

Фото: Алексей Иванов

Фото: Алексей Иванов

- По информации Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска строительство набережной на участке от бульвара имени Воскресенского до отремонтированной части в 2019 году не запланировано, - сообщает пресс-служба администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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