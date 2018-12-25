В 2019 году отремонтируют 135,1 километра дорог
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году отремонтируют 135,1 километра дорог. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
На ремонт дорог в 2019 году было выделено 1,64 млрд рублей, 964 миллионов из федерального бюджета.
Также Александр Бречалов с министром транспорта России Евгением Дитрихом подвели итоги года дорог в республике. За 2018 год в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сделали ремонт 63 объектов – 120 километров.
По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» за 2018 год сделали 38,9 километра дорог. В 2019 году планируется увеличить объем до 70,9 километра из федерального бюджета, на реализацию этой программы выделят 665,98 миллиона рублей.
Напомним, что Удмуртия стала одним из лидеров по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» (подробнее).
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