2018-12-25T10:05:33+03:00
Общество

В 2019 году отремонтируют 135,1 километра дорог

На 2019 год выделено 1,64 млрд рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Александр БречаловФото: Александр Бречалов
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В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году отремонтируют 135,1 километра дорог. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

На ремонт дорог в 2019 году было выделено 1,64 млрд рублей, 964 миллионов из федерального бюджета.

Также Александр Бречалов с министром транспорта России Евгением Дитрихом подвели итоги года дорог в республике. За 2018 год в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сделали ремонт 63 объектов – 120 километров.

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» за 2018 год сделали 38,9 километра дорог. В 2019 году планируется увеличить объем до 70,9 километра из федерального бюджета, на реализацию этой программы выделят 665,98 миллиона рублей.

Напомним, что Удмуртия стала одним из лидеров по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» (подробнее).

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