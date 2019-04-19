Утро в Ижевске: проект «Честные продукты – детям», эко-челлендж #ЧистоПоУдмуртски и арест следователей ФСБ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 19 апреля, пятница. В городе сегодня будет без осадков. Днем до +9 градусов тепла. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- мировая акция #trashtag пришла в Ижевск (подробнее)

- С помощью вертолета в Ижевске проверят теплосети города (подробнее)

- Следователи ФСБ арестованы за вымогательство взятки в 65 млн. рублей с экс-гендиректора «Известий» Эраста Галумова (подробнее)

- Один из школьных бассейнов Ижевска закрыли из-за нарушения санитарных норм (подробнее)

- Улица имени Геннадия Корепанова-Камского появится в Ижевске (подробнее)

- В Ленинском районе Ижевска создадут сквер (подробнее)

Далее с подробностями

Мировую акцию #trashtag решили поддержать в Удмуртии. Акцию, которую в Удмуртии назвали «ЧистоПоУдмуртски» запустила совместно Региональный оператор, Общественная палата города и администрация Ижевска. В борьбе против мусора и грязи сможет принять участие каждый житель республики. По словам руководителя ООО «Спецавтохозяйство Ивана Маринина, будут созданы все необходимые условия для активных граждан, и акция продолжится из года в год. (продолжение)

Фото: Амир Закиров

Оборотни в погонах

Больше года российский политолог, экономист и крупный издатель Эраст Галумов под стражей в «Лефортово». В феврале 2018 года на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество». По версии следствия, он его совершил еще в 2010 — 2011 году, но посадить его решили почему-то только спустя 8 лет. Почему? (подробнее)

Дело Галумова до сих пор в Следственном Управлении ФСБ и готовится к направлению в суд

Нет плохой еде в детских садах

В Ижевске стартовал совместный проект Общественной палаты города, местной администрации и «Союза потребителей Удмуртии» «Честные продукты – детям», в рамках которого проверят качество поставляемой в детские садики продукции. Представители Общественной палаты Ижевска, «Союза потребителей Удмуртии», администрации города и Россельхознадзора по Удмуртии будут выходить «в рейды», во время которых возьмут пробы продуктов в детских садах. Эти пробы отправятся в сертифицированные лаборатории для анализа. (подробнее)