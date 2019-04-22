Расколотые мусорки и сколы на бордюрах: как скверы Ижевска пережили зиму

«Комсомолка» решила проверить, как скверы Ижевска пережили эту зиму и отправились на прогулку в самые популярные площадки города. оценивали мы их по пятибалльной шкале, где 5 – наилучший результат, а 1 – наихудший. Оценивали состояние дорожек и бордюров, замусоренность, состояние скамеек и детской площадки.

Вишневый сквер

бортики местами пострадалиФото: Ольга КОНСТАНТИНОВА

Дорожки – 5, бордюры – 4, детская площадка – 4 скамейки – 5, замусоренность - 5

Вишневый сквер появился в 2013 году на перекрестке улиц Кирова и Пушкинской. Со временем здесь высадили молодые деревья и установили детскую площадку.

Эту зиму Вишневый сквер пережил стойко. Немного пострадали бортики и клумбы, облупилась краска на детской площадке. Брусчатка и скамейки в хорошем состоянии.

Сквер Татьяны Барамзиной

сквер имени Татьяны Барамзиной нас порадовалФото: Ирина БУРЦЕВА

Дорожки – 5, бордюры – 5, детская площадка – 4, скамейки – 5, замусоренность - 4

Сквер открыли в 2017 году: жители обратились к председателю Городской думы Ижевска Олегу Гарину и попросили сделать пространство для отдыха. 1 сентября 2017 новая площадка открылась.

Сквер имени Татьяны Барамзиной цел. Скамейки и дорожки не пострадали, и только на металлических конструкциях есть небольшая ржавчина. Единственный минус – мусор, но его немного.

Бульвар Гоголя

На некоторых скамейках исчезли перекладиныФото: Сергей ГРАЧЕВ

Дорожки – 5, бордюры – 5, скамейки – 4, замусоренность – 4, детской площадки нет

В свое время судьба бульвара вызвала множество споров. Бульвар отремонтировали по программе «Формирование комфортной городской среды». Активисты постоянно вносили свои корректировки в проект. Из-за этого перенесли сроки сдачи бульвара Гоголя. Наконец, 4 ноября 2017 года новую площадку открыли.

Свою вторую зиму бульвар пережил хорошо. Брусчатка на бульваре в отличном состоянии. Пропало несколько перекладин из скамеек, но это некритично. Одна мусорка раскололась, и ее обломки валяются на земле.

это единственный крупный недостаток бульвараФото: Сергей ГРАЧЕВ

Сквер Металлургов

асфальт в сквере в хорошем состоянииФото: Сергей ГРАЧЕВ

Дорожки – 5, бордюры – 5, детская площадка – 4, скамейки – 4, замусоренность - 4

Сквер открыли 19 июля 2015 года в день металлургов. В сквере установили пешеходные дорожки, арку и литой забор. С временем появились тренажеры.

Нас поразило огромное количество голубей в сквере. Птичьего помета в здесь тоже много. Местами лежит снег, а под качелями не высохли лужи. Со скамеек чуть-чуть облупилась краска и исчезли деревянные перекладины. Брусчатка в хорошем состоянии.

Бульвар Воскресенского

детская площадка в отличном состоянииФото: Сергей ГРАЧЕВ

Дорожки – 5, бордюры – 4, детская площадка – 5, скамейки – 5, замусоренность - 5

Бульвар открыли в 2017 году и назвали в честь героя социалистического труда, бывшего гендиректора завода «Купол». На заброшенной аллее установили тренажеры, детскую площадку и скамейки.

Бульвару Воскресенского мы поставили оценку «пять». Асфальт, детская площадка, воркаут-площадка в отличном состоянии. На ступеньках и бордюрах есть небольшие сколы, но это единичные случаи.

Сквер около Дома детского творчества

площадка около самого дворца ухоженнаяФото: Сергей ГРАЧЕВ

Дорожки – 3, бордюры – 3, скамейки – 5, замусоренность – 2, детской площадки нет

Сквер около дворца пионеров торжественно открыли в 2017 году. На территории высадили ели, можжевельники и туи, а дорожки выложили брусчаткой. К сожалению, отремонтировали только небольшую часть территории около дворца пионеров. Это сквер контрастов.

Территория около самого Дворца пионеров сохранилась в хорошем состоянии. Но чуть подальше – мусор, облупившаяся краска, неаккуратные заросли кустов, скульптуры в ужасном состоянии. Мы оценили территорию в целом, поэтому оценки получились удовлетворительные.

Скейт-парк

местами скейт-парк еще не оттаялФото: Сергей ГРАЧЕВ

Дорожки – 5, скамейки – 5, замусоренность – 5, бордюров и детской площадки нет

Скейт-парк около УдГУ появился в 2018 году за стадионом «Зенит». Здесь сделали баскетбольную, роллерную и скейтбордную площадки. Особая гордость парка - покрытие.

единственный недостаток - следы от шинФото: Сергей ГРАЧЕВ

Скейт-парк около УдГУ – «отличник». Покрытие не испортилось со временем, скамейки целы, конструкции крепкие. На некоторые горках есть следы от шин, но это нормально для такого места.

Сквер имени Алексея Титова

провалов в брусчатке многоФото: Сергей ГРАЧЕВ

Дорожки- 3, бордюры – 3, детская площадка – 5, скамейки – 5, замусоренность - 3

Сквер имени Алексея Титова назвали в честь депутата Госсовета Удмуртии. В 2007 году он разбился в вертолете вместе с дочерью. В 2009 году скверу в Ленинском районе присвоили имя Алексея Титова. В 2012 к названию трамвайной остановки «Улица Гагарина» добавили название сквера. В 2015 здесь построили детскую площадку. Кстати, Горожане постоянно жаловались на состояние сквера.

После зимы сквер стал неухоженным. Брусчатка местами провалилась, бордюры сломались, а на земле валяется информационная табличка. Сцену изрисовали. Порадовало состояние детской площадки, но дорожки в ужасном состоянии. Мусора в сквере очень много.

площадка выглядит неаккуратнойФото: Сергей ГРАЧЕВ

Крымская аллея

Сейчас аллея - излюбленное место мамочек с детьмиФото: Анастасия Захарова

Дорожки – 5, бордюры – 5, скамейки – 5, замусоренность – 5, детской площадки нет

Крымскую аллею построили в 2014 году. Название выбирали интернет-голосованием. До ремонта на аллее было грязно, нельзя было присесть, а асфальт был в ужасном состоянии. В 2014 году аллею выстелили брусчаткой, поставили фонари, скамейки и сделали wi-fi.

это единственная яма на всей дорожкеФото: Анастасия Захарова

Крымская аллея в отличном состоянии. На дорожках в 500 м длиной мы нашли только одну яму. Скамейки и бордюры не пострадали вообще, мусора нет. Аллея заслужила «отлично».

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