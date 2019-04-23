Утро в Ижевске: проверка скверов, награждение сотрудников МЧС, работавших при разборах завалов на Удмуртской, 261 и танец Загитовой с Масару

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 23 апреля, вторник. В городе сегодня будет небольшая облачность. Днем до +6 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Из-за проведения легкоатлетической эстафеты «Дружба» в Ижевске перекроют движение транспорта (подробнее)

На Пасху в Ижевск доставят Благодатный огонь из Иерусалима (подробнее)

За выходные у жителей Удмуртии похитили с банковских карт более 150 тысяч рублей (подробнее)

Два общепита закрыли в Удмуртии из-за нарушения санитарии (подробнее)

В ближайшие два года в Удмуртии будет отремонтировано 709 соцобъектов (подробнее)

Далее с подробностями.

ПЕРЕЖИЛИ ЛИ ЗИМУ?

Журналисты «Комсомолки» решили проверить, как скверы Ижевска пережили эту зиму и отправились на прогулку на самые популярные площадки города. Оценивали мы их по пятибалльной шкале, где 5 – наилучший результат, а 1 – наихудший. Оценивали состояние дорожек и бордюров, замусоренность, состояние скамеек и детской площадки (подробнее)

Фото: Ирина БУРЦЕВА

ОБЫЧНЫЙ ГЕРОЙ

Полтора года назад, в ноябре 2017 года, в Ижевске произошла страшная трагедия – в результате взрыва обрушилась одна из секций дома на Удмуртской, 261. Долгие недели жители города следили за происходящим в Сети и с экранов. Однако были и те, кто лицом к лицу столкнулся со смертью и трагедией – не только сами пострадавшие, но и спасатели, разбиравшие завалы дома и достающие тела погибших. В их числе – Алексей Холмогоров, Максим Калинин, Василий Черницын и Александр Галкин. За свою отвагу и самоотверженность Указом президента они получат государственные награды России (подробнее)

Фото: МЧС России

ТАНЕЦ С МАСАРУ

В Краснодаре состоялось долгожданное шоу «Чемпионы на льду» тренера олимпийской чемпионки Алины Загитовой Этери Тутберидзе. Самым ярким моментом в шоу были, конечно же, восхитительные номера от лучших фигуристов команды Этери Тутберидзе. Но в конце шоу всех удивило то, что Алина Загитова вышла на лед со своей собакой Масару (подробнее)

Фото: instagram.com/shulikina.photolena

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