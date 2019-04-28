Фигуристка Алина Загитова побывала в канадском Зале хоккейной славы
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова побывала в Зале хоккейной славы в канадском Торонто. Фотографиями олимпийская чемпионка поделилась в Instagram.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Напомним, папа Алины Ильназ Загитов – хоккеист. Ранее он тренировал клуб Высшей хоккейной лиги «Ижсталь», а сейчас тренирует хоккеистов Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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