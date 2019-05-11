Как болели за сборную России по хоккею на фан-зоне в Ижевске: фото
10 мая хоккеисты сборной России начали свое выступление на чемпионате мира 2019 в Словакии. Наши спортсмены скрестили клюшки с норвежцами, обыграв их со счетом 5:2. Нешуточные страсти кипели не только на льду, но и на фан-зоне в парке Кирова в Ижевске, откуда мы приготовили для вас фоторепортаж.
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
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Напомним, что поболеть на сборную России по хоккею вместе с друзьями можно не только дома, но и на других площадках.
Фан-зона в парке им. Кирова (18+)
На огромном светодиодном экране будут проводиться прямые трансляции Чемпионата Мира по хоккею. На площадке фан-зоны вместимостью в 5000 человек работают зона фуд-корта и спортивно-игровые площадки для детей. Также есть общественные туалеты. Вход на территорию бесплатный.
Сеть пабов ПИНТА (18+)
Ежегодно сеть пабов ПИНТА поддерживает спортивную традицию и зовет к себе болельщиков. Большие экраны, которые находятся в каждом баре, разнообразное меню и выгодные акции ждут ижевчан для комфортного просмотра Чемпионата.
Средний чек: 600 рублей
В меню: фирменные колбаски, закуски на компании, бургеры, нежнейшие стейки, шашлык. Как говорят в «Пинте» - погода может быть непредсказуемой, а в пабе всегда хорошо. Кстати, в скором времени на ул. Пушкинская, 268 откроется новая «ПИНТА», так что никому не будет тесно и трансляции можно будет смотреть в компании друзей, где удобно!
Адреса и телефоны для бронирования столов:
- ул. Молодёжная, д. 74 - тел. 32-07-82
- ТЦ «Сигма», пер. Широкий, д. 53 - тел. 32-06-82
- ул. Ленина, 44а - тел. 32-07-83
Режим работы – с 12 часов дня и до утра. Точный режим работы конкретного заведения уточняйте на сайте pintapub.ru.
BBQ Гриль& бар (18+)
Бар на улице Зенитной, рядом с «Радиозаводом» привлекает не только любителей интеллектуальных игр, но и большие компании друзей.
Средний чек: 700 рублей
В меню: фирменные бургеры с котлетой из мраморной говядины – «Техасская резня», разнообразные закуски и горячие блюда, шашлыки и напитки. Рекомендуют попробовать теплый салат с куриным филе.
Адрес и телефон для бронирования: ул. Зенитная, 4, тел. 500-155
Режим работы: пн-чт: 12.00-00.00, пт: 12.00 – 2.00, сб: 13:00 – 1:00, вс: 12.00 – 22.00
В дни трансляций режим работы по желанию гостей может быть продлен.
Бургер Клуб «Ронни» (18+)
Еще одна сеть баров, где ведутся спортивные трансляции – это клуб любителей бургеров. Настоящие эмоции, качественное меню и своя атмосфера!
Средний чек: 500 рублей
В меню: мясо на гриле, снеки и, конечно, легендарные бургеры «Ронни» на любой вкус.
Адрес и телефон для бронирования столов:
- К. Маркса 246, тел.: 31-00-47, 8-912-8-707-101
- Школьная 44Б, тел. 97-12-44
- Свободы 173, тел. 61-29-96
- Автозаводская 2, тел.: 97-00-27, 8-912-450-03-51
- 9-я Января 211, тел. 97-01-26
- Клубная 24, тел. 97-12-24
Режим работы – Точный режим работы конкретного заведения уточняйте на сайте ronny.club
Ресторан-пивоварня Welten* (18+)
Трансляция хоккейных матчей ведется на 4 проекторах и 10 плазменных телевизорах.
Средний чек: 1000 рублей
В меню: фирменные колбаски собственного изготовления, большие порции мясных блюд, гарниры и закуски.
Адрес и телефон для бронирования столов: ул. Пушкинская, 130а, тел. 52-33-33
Режим работы: пн: 11.00 - 22.00, вт-чт: 11.00 - 01.00, пт: 11.00 – 07.00, сб: 14.00 – 05.00,
вс: 14.00 – 22.00
НЕ ПРОПУСТИ!
Расписание матчей с участием России:
12 мая – 14:15 Австрия – Россия
13 мая – 18:15 Чехия – Россия
15 мая – 22:15 Италия – Россия
18 мая – 14:15 Россия – Латвия
19 мая – 22:15 Россия – Швейцария
21 мая – 22:15 Россия – Швеция
Транслировать матчи будут Первый канал и Матч ТВ.
Время местное.
ИСТОЧНИК KP.RU
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