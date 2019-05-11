Как болели за сборную России по хоккею на фан-зоне в Ижевске: фото

10 мая хоккеисты сборной России начали свое выступление на чемпионате мира 2019 в Словакии. Наши спортсмены скрестили клюшки с норвежцами, обыграв их со счетом 5:2. Нешуточные страсти кипели не только на льду, но и на фан-зоне в парке Кирова в Ижевске, откуда мы приготовили для вас фоторепортаж.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

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Напомним, что поболеть на сборную России по хоккею вместе с друзьями можно не только дома, но и на других площадках.

Фан-зона в парке им. Кирова (18+)

На огромном светодиодном экране будут проводиться прямые трансляции Чемпионата Мира по хоккею. На площадке фан-зоны вместимостью в 5000 человек работают зона фуд-корта и спортивно-игровые площадки для детей. Также есть общественные туалеты. Вход на территорию бесплатный.

Сеть пабов ПИНТА (18+)

Ежегодно сеть пабов ПИНТА поддерживает спортивную традицию и зовет к себе болельщиков. Большие экраны, которые находятся в каждом баре, разнообразное меню и выгодные акции ждут ижевчан для комфортного просмотра Чемпионата.

Средний чек: 600 рублей

В меню: фирменные колбаски, закуски на компании, бургеры, нежнейшие стейки, шашлык. Как говорят в «Пинте» - погода может быть непредсказуемой, а в пабе всегда хорошо. Кстати, в скором времени на ул. Пушкинская, 268 откроется новая «ПИНТА», так что никому не будет тесно и трансляции можно будет смотреть в компании друзей, где удобно!

Адреса и телефоны для бронирования столов:

- ул. Молодёжная, д. 74 - тел. 32-07-82

- ТЦ «Сигма», пер. Широкий, д. 53 - тел. 32-06-82

- ул. Ленина, 44а - тел. 32-07-83

Режим работы – с 12 часов дня и до утра. Точный режим работы конкретного заведения уточняйте на сайте pintapub.ru.

BBQ Гриль& бар (18+)

Бар на улице Зенитной, рядом с «Радиозаводом» привлекает не только любителей интеллектуальных игр, но и большие компании друзей.

Средний чек: 700 рублей

В меню: фирменные бургеры с котлетой из мраморной говядины – «Техасская резня», разнообразные закуски и горячие блюда, шашлыки и напитки. Рекомендуют попробовать теплый салат с куриным филе.

Адрес и телефон для бронирования: ул. Зенитная, 4, тел. 500-155

Режим работы: пн-чт: 12.00-00.00, пт: 12.00 – 2.00, сб: 13:00 – 1:00, вс: 12.00 – 22.00

В дни трансляций режим работы по желанию гостей может быть продлен.

Бургер Клуб «Ронни» (18+)

Еще одна сеть баров, где ведутся спортивные трансляции – это клуб любителей бургеров. Настоящие эмоции, качественное меню и своя атмосфера!

Средний чек: 500 рублей

В меню: мясо на гриле, снеки и, конечно, легендарные бургеры «Ронни» на любой вкус.

Адрес и телефон для бронирования столов:

- К. Маркса 246, тел.: 31-00-47, 8-912-8-707-101

- Школьная 44Б, тел. 97-12-44

- Свободы 173, тел. 61-29-96

- Автозаводская 2, тел.: 97-00-27, 8-912-450-03-51

- 9-я Января 211, тел. 97-01-26

- Клубная 24, тел. 97-12-24

Режим работы – Точный режим работы конкретного заведения уточняйте на сайте ronny.club

Ресторан-пивоварня Welten* (18+)

Трансляция хоккейных матчей ведется на 4 проекторах и 10 плазменных телевизорах.

Средний чек: 1000 рублей

В меню: фирменные колбаски собственного изготовления, большие порции мясных блюд, гарниры и закуски.

Адрес и телефон для бронирования столов: ул. Пушкинская, 130а, тел. 52-33-33

Режим работы: пн: 11.00 - 22.00, вт-чт: 11.00 - 01.00, пт: 11.00 – 07.00, сб: 14.00 – 05.00,

вс: 14.00 – 22.00

НЕ ПРОПУСТИ!

Расписание матчей с участием России:

12 мая – 14:15 Австрия – Россия

13 мая – 18:15 Чехия – Россия

15 мая – 22:15 Италия – Россия

18 мая – 14:15 Россия – Латвия

19 мая – 22:15 Россия – Швейцария

21 мая – 22:15 Россия – Швеция

Транслировать матчи будут Первый канал и Матч ТВ.

Время местное.