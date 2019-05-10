Фигуристка из Ижевска Алина Загитова опубликовала фото в бикини

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-10T12:29:41+03:00

Фанаты предполагают, что спортсменка отдыхает на зарубежном курорте

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В инстаграме фигуристки из Ижевска Алины Загитовой появились фотографии в бикини. Спортсменка выложила снимки в формате сториз 7 мая.

Фото: Instagram Алины Загитовой

Где спортсменка проводит свой отпуск, не уточняется. Фанаты предполагают, что она на зарубежном курорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU