2019-05-10T12:29:41+03:00
Спорт

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова опубликовала фото в бикини

Фанаты предполагают, что спортсменка отдыхает на зарубежном курорте
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: Instagram Алины ЗагитовойФото: Instagram Алины Загитовой
Изменить размер текста:

В инстаграме фигуристки из Ижевска Алины Загитовой появились фотографии в бикини. Спортсменка выложила снимки в формате сториз 7 мая.

Фото: Instagram Алины Загитовой

Фото: Instagram Алины Загитовой

Где спортсменка проводит свой отпуск, не уточняется. Фанаты предполагают, что она на зарубежном курорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Чемпионка мира Алина Загитова рассказала на Первом канале о своих воевавших прадедах

Добро пожаловать домой: чемпионка мира Алина Загитова прилетела в Ижевск

Алина Загитова провела тренировку для слепой девочки из Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске состоялся праздничный салют ко Дню Победы
Герои не умирают! Гала-концерт «Песни Нашей победы» собрал на набережной Ижевского пруда несколько сотен человек
«Живой плакат», каскадеры и военные стихи: что происходило на развлекательных площадках Ижевска в День Победы?
Около 600 человек установили «Рекорд Победы» на набережной Ижевска
Глава Удмуртии поздравил с Днем Победы чету ветеранов-медиков
Жительница Удмуртии хотела заработать на бирже, а в итоге лишилась более 300 тысяч рублей
Ижевской акции «Транспорт ветерана» 10 лет
9 мая ижевчанам показали раритетные виды оружия и военной техники
«Победу встретили в поезде»: ветеран войны из Ижевска о главном известии мая 45-го
В Ижевске пропал молодой человек
За 10 лет почти три тысячи ветеранов получили в Удмуртии жилье
В акции «Бессмертный полк» в Ижевске приняли участие 35 тысяч человек
Одна из участниц группы «Бурановские бабушки» нашла могилу отца-фронтовика спустя 70 лет
Парад Победы в Ижевске: 1700 участников и 50 тысяч зрителей
В сквере Титова в Ижевске установят детскую площадку
К Монументу боевой и трудовой славы в Ижевске возложили цветы
Председателя ТСЖ в Удмуртии осудили за растрату более 200 тысяч рублей
Где ижевчане могут оставить свои машины 9 мая?
Одну из остановок на пути следования поезда «Ижевск-Нижнекамск» отменят
Чемпионка мира Алина Загитова на Первом канале рассказала о воевавших прадедах
На улице Барышникова в Ижевске начался ремонт
В День Победы ограничат продажу алкоголя в Ижевске
В Удмуртии назначили министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Как изменились цены на продукты в магазинах Ижевска
Во сколько можно будет посмотреть салют в Ижевске 9 мая?
В шествии к мемориалу на Северном кладбище Ижевска приняли участие около 1500 человек
Андрей Перевощиков прекратил голодовку у дельфинария в Ижевске
Массовое ДТП произошло в Ижевске