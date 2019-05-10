2019-05-10T13:35:38+03:00
Общество

Новый аттракцион открылся в Ижевске

На нем можно будет прокатиться за 160 рублей
Анастасия Захарова
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Фото: парки ИжевскаФото: парки Ижевска
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В Летнем саду появился новый экстремальный аттракцион "Бумеранг". На нем могут прокатиться дети от 13 лет ростом от 130 см.

Накануне аттракцион прошел испытания. Оператором в этот день был директор парков Ижевска Сергей Буторин.

-Море эмоций, драйва и позитива гарантированы каждому, кто рискнет бросить вызов этому экстремальному аттракциону! - сообщает PR-служба парков Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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