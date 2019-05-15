+301 мешок с мусором: как в Ижевске подвели итоги #ЧистоПоУдмуртски

12 мая в парке им. С. М. Кирова подвели итоги масштабной акции #ЧистоПоУдмуртски, организованной при поддержке Общественной палаты Ижевска, администрации Ижевска, регионального оператора и медиагруппы «Центр». Получился настоящий большой праздник для взрослых и детей.

Генеральная уборка в парке

Генеральную уборку устроили в виде соревнований. Участники разбились на пять команд, каждой из которых был присвоен свой цвет, и рассредоточившись по парку, взялись за мешки и грабли, чтобы привести одно из любимых мест отдыха в порядок. Основной задачей стало собрать как можно больше мешков с мусором.

На субботник ижевчане пришли семьями, с детьми и друзьямиФото: Диля Ахмадишина

Команду газеты «ЯСНО!», также принявшую участие в субботнике, можно было узнать по красным футболкам. Коллектив журналистов и читателей традиционно привел в порядок после зимы «Птичью столовую». Команда прибралась в лесополосе и развесила новые кормушки.

Все желающие на субботнике могли научиться делать кормушки для птицФото: Диля Ахмадишина

Партнером акции стал «Сбербанк», традиционно принимающий участие в добрых и социально значимых делах.

- На субботнике в парке Кирова собрались жители Ижевска с активной жизненной позицией, которые не жалуются бесконечно, а принимают участие в благоустройстве родного города и делают это с большим удовольствием. Находиться вместе с такими людьми и вносить свой посильный вклад – это приятно, доставляет удовольствие, это драйв! – прокомментировал Сергей Коновалов, управляющий Удмуртским отделением Сбербанка

«Мы здесь прибрались, и здесь до сих пор чисто!»

Несмотря на установившуюся жару, на площадках царило оживление. В перерывах между работами дети успевали поиграть, а кое-где даже слышались песни под гитару. Итоги работы не могли не порадовать: 301 мешок мусора и аккуратная, ухоженная территория парка.

Фото: Екатерина Ардашева

Татьяна Вольнова, руководитель скаутской ассоциации, привела на субботник свою обширную команду. Она рассказала:

- Парк Кирова является одним из ключевых парков Ижевска, и я думаю, такие субботники, особенно общегородские, здорово объединяют жителей города. И школьники смотрят, что не стоит мусорить. Сами поработали – сами увидели, что нужно следить за чистотой, за окружающей средой.

Фото: Екатерина Ардашева

А Анастасия Насырова пришла вместе с сыном.

- Мы чувствуем важность данного мероприятия, - поделилась ижевчанка. - Все мы любим, когда чисто и красиво, но никто не любит прибираться и тратить свое время. А вот мы будем гулять с ребенком и говорить: «Смотри, мы здесь прибрались, и здесь до сих пор чисто!» Какое классное ощущение внутри, что ты приложил к этому свою руку, свой вклад в развитие города.

Акция без сроков

#ЧистоПоУдмуртски продлилась в республике 24 дня. Всего за это время к ней присоединилось больше тысячи человек, было вывезено несколько тысяч мешков с мусором и очищены сотни квадратных метров территории.

– По «Карте чистоты», которая у нас получилась, теперь можно изучать географию республики и название удмуртских деревень, – объявил Иван Маринин, руководитель регоператора по обращению с отходами в Удмуртии ООО «Спецавтохозяйство». – Благодарим каждого за участие, за отзывчивость, за понимание проблемы – ведь на субботниках убирается мусор, который мы сами же не донесли до урн и контейнеров. Чистая Удмуртия начинается с каждого из нас – и в силах каждого из нас сделать республику чище.

В награждении победителей акции лично принимал участие глава города Олег БекмеметьевФото: Диля Ахмадишина

– Когда мы задумывали акцию, цели было две: прибрать город и всю Удмуртию, объединив людей и начать менять отношение жителей к мусору и чистоте, – подытожила председатель Общественной палаты города Ижевска Анастасия Власова. – И это нам удалось! Это акция без сроков. Даже больше – это только начало. Сейчас пришло время работы городских властей. Вместе с Общественной палатой Ижевска мы поднимем вопрос о доработке программы по установке урн. Сейчас их не хватает – это факт. Предстоит понять, в каком количестве они необходимы, в каких местах и за чей счет. У Регоператора классная идея реализована – раскрашенные мусоровозы с призывами не мусорить. Таблички с подобными надписями хорошо бы было разместить по всему городу.

Самые активные жители Удмуртии по итогам акции получили сертификаты на установку баков для раздельного сбора мусора. В Ижевске контейнеры для раздельного сбора мусора появятся почти у 50 дворов, также у школ № 93, №81, №50 и гимназии им. Кузебая Герда

Анастасия Брагина стала одной из победительниц акции.

Фото: Екатерина Ардашева

- В первую очередь, мне хотелось, чтобы мы жили в чистом городе, - сказала ижевчанка. - Чтобы каждый житель немного задумался о том, что жить в чистоте и порядке гораздо приятнее, чем в груде мусора. Я надеюсь, что люди будут принимать участие в раздельном сборе мусора. Мы планируем расклеить объявления на каждый подъезд, чтобы все-таки люди научились раздельному сбору.

Кстати, теперь #ЧистоПоУдмуртски, скорее всего, станет ежегодной акцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бросить вызов грязи и мусору: мировая акция #trashtag пришла в Ижевск (Подробнее)

Раскрашенные мусоровозы и очищенный сквер: в Ижевске стартовала акция «ЧистоПоУдмуртски» (Подробнее)

#ЧистоПоУдмуртски вошел в топ-5 лучших региональных практик России (Подробнее)

30 кубометров мусора из леса на Ворошилова: в Ижевске продолжается эко-марафон «ЧистоПоУдмуртски» (Подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».