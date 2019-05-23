Что скрыто за кулисами ижевского Театра оперы и балета?

Создание постановки в Театре оперы и балета по технологии практически ничем не отличается от других театров: те же цеха, те же залы. Но свои изюминки здесь все-таки есть.

Первая из них - художественный цех. Это, пожалуй, одно из самых больших помещений театра. По размеру его можно сравнить со школьным спортзалом: высоченные потолки и огромные площади. Кроме объемных декораций, здесь создают «одежду» сцены: из ткани, «горячего клея», фольги и подручных материалов получаются настоящие шедевры.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Далее попадаем в костюмерный цех. Здесь шьют самые разные костюмы и для оперных певцов, и для артистов балета - от платьев до пачек. Кстати, на одну пачку уходит примерно 10 метров сетки

Фото: Диля Ахмадишина

На этом этаже также расположился цех, в котором изготавливают обувь. Эскизы нужных туфель и сапог создает художник, а мастера цеха воплощают их в реальность. Сначала делают колодки, затем дошивают остальное. Раньше здесь шили и пуанты, а сейчас их заказывают у профессиональных производителей - таких хватает на несколько месяцев. Но артисты балета иногда все-таки приходят сюда с просьбой отремонтировать свои пуанты.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

1000 мелочей можно найти в бутафорском цехе - десятки банок из-под шампуня, искусственные цветы и даже палочки для суши могут пригодиться! Из последних, например, в прошлом году мастерицы сделали головной убор для девы Февронии. А из пенопласта удалось создать макет храма, который будто раскалывается при падении. На самом же деле это своеобразная иллюзия.

Фото: Диля Ахмадишина

Следующая комнатка с кучей косметики и волос не менее интересна. В гримерно-постижерном цехе создают парики для артистов.

Фото: Диля Ахмадишина

В этих же коридорах находятся репетиционные классы - одни, с роялем, для вокалистов, другие, со станками, для артистов балета.

Фото: предоставлено театром

Заканчивается экскурсия на сцене. За кулисами скрыты огромные помещения - по 11 метров с каждой стороны. Перед сценой - оркестровая яма.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Кстати!

В гримерках театра царит особенная атмосфера, которая заставляет вспомнить о прошлом этого театра - оно было общим с Национальным - они выросли из Музыкально-драматического театра Удмуртии.

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