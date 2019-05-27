Выбери лучшего «Экомена» Ижевска!

В Ижевске началось голосование за лучшего супергероя Ижевска, борющегося с проблемами экологии. Напомним, что 1 мая «Комсомолка» совместно с «Ижкомцентром» запустили конкурс детских рисунков «Экомен за чистый город!». Принять в нем участие смогли маленькие борцы за чистоту с 5 до 12 лет. За месяц они прислали в редакцию более 70 рисунков!

Настало время выбрать победителей! Голосуй за лучшего супергероя до 2 июня и уже на следующий день мы объявим победителей конкурса «Экомен за чистый город!». Авторы 3 рисунков, которые наберут больше всего голосов от ижевчан, получат конструкторы Лего.

Важно! Для того, чтобы проголосовать за понравившийся рисунок, нужно пройти авторизацию через любую из соцсетей. Это позволит избежать накрутки голосов и сделать конкурс максимально честным.

Полные правила конкурса можно узнать здесь.

Для принятия участия в голосовании авторизуйтесь. Войти через социальную сеть: TwitterVKontakteGoogle PlusОдноклассникиFacebook

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