2019-05-27T15:29:45+03:00
Общество

Выбери лучшего «Экомена» Ижевска!

Авторы 3 лучших рисунков получат конструкторы Лего
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Рисунок Белослудцевой Анастасии.Рисунок Белослудцевой Анастасии.
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В Ижевске началось голосование за лучшего супергероя Ижевска, борющегося с проблемами экологии. Напомним, что 1 мая «Комсомолка» совместно с «Ижкомцентром» запустили конкурс детских рисунков «Экомен за чистый город!». Принять в нем участие смогли маленькие борцы за чистоту с 5 до 12 лет. За месяц они прислали в редакцию более 70 рисунков!

Настало время выбрать победителей! Голосуй за лучшего супергероя до 2 июня и уже на следующий день мы объявим победителей конкурса «Экомен за чистый город!». Авторы 3 рисунков, которые наберут больше всего голосов от ижевчан, получат конструкторы Лего.

Важно! Для того, чтобы проголосовать за понравившийся рисунок, нужно пройти авторизацию через любую из соцсетей. Это позволит избежать накрутки голосов и сделать конкурс максимально честным.

Полные правила конкурса можно узнать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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