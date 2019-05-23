В Ижевске выпускники не будут массово запускать воздушные шары
Организаторы праздника «Последний звонок» в Летнем саму Ижевска отказались от массового запуска воздушных шаров выпускниками. Об этом сообщается в официальной группе активистов «Зеленый паровоз».
- И это отличная новость! Мы рады, что Парки Ижевска пошли навстречу активистам и отказались от этой затеи. За что им огромное спасибо! Надеемся, что каждая компания школа и детский сад, последуют их примеру и будут внимательнее относиться к выбору развлечении, - сообщается в группе.
Напомним, что ранее в рамках празднования «Последнего звонка», был предусмотрен массовый выпуск воздушных шаров. Однако это повлекло недовольство со стороны жителей и экологов.
- Когда училась в школе и была на праздниках, все время все запускали шары. Никогда не понимала зачем!? Никому от этого не было даже весело, а последствия- устрашающие. Против шаров! И я знаю многие солидарны со мной, - написала Марта.
- Не надо воздушные шарики. Это вредно для птиц! Пусть лучше мыльные пузыри, или пушка с блестками. Правда много мусора будет, но его хоть можно собрать, - заметила Юлия.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Какие проекты по улучшению города представят жители Ижевска на конкурсе по инициативному бюджетированию?
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»