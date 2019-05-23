2019-05-23T13:19:54+03:00
Общество

В Ижевске выпускники не будут массово запускать воздушные шары

Ранее этот пункт был включен в программу празднования «Последнего звонка» в Летнем саду
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Организаторы праздника «Последний звонок» в Летнем саму Ижевска отказались от массового запуска воздушных шаров выпускниками. Об этом сообщается в официальной группе активистов «Зеленый паровоз».

- И это отличная новость! Мы рады, что Парки Ижевска пошли навстречу активистам и отказались от этой затеи. За что им огромное спасибо! Надеемся, что каждая компания школа и детский сад, последуют их примеру и будут внимательнее относиться к выбору развлечении, - сообщается в группе.

Напомним, что ранее в рамках празднования «Последнего звонка», был предусмотрен массовый выпуск воздушных шаров. Однако это повлекло недовольство со стороны жителей и экологов.

- Когда училась в школе и была на праздниках, все время все запускали шары. Никогда не понимала зачем!? Никому от этого не было даже весело, а последствия- устрашающие. Против шаров! И я знаю многие солидарны со мной, - написала Марта.

- Не надо воздушные шарики. Это вредно для птиц! Пусть лучше мыльные пузыри, или пушка с блестками. Правда много мусора будет, но его хоть можно собрать, - заметила Юлия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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