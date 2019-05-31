Новые парковки и детские городки: как проходит ремонт дворов в Ижевске

В 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Ижевске приведут в порядок 23 двора 40 многоквартирных домов. На эти цели выделят 72 млн рублей из федерального бюджета и 22 млн – из регионального. Вложиться придется и самим жильцам – софинансирование от собственников составит 13 млн рублей.

Больше всего дворов преобразятся в Ленинском и Индустриальном районах, меньше всего – в Первомайском. Где именно сегодня проходят работы, выяснила «Комсомолка».

«ЛЕТ 5 ПРОЖИВЕМ, НЕ РУГАЯСЬ»

Одна из площадок, на которой ведутся работы - двор домов №106, 108 и 110 на ул. Ленина. По словам подрядчика, здесь параллельно выполняют демонтаж и укладку бордюров и асфальта на проезжей части. По плану, во дворе должны оборудовать место под парковку, установить качели, теннисный стол, баскетбольные щиты, построить детский городок.

Во дворе домов №106, 108 и 110 на Ленина должны обновить тротуар и проезжую часть, оборудовать место под парковку, установить качели, теннисный стол, баскетбольные щиты, построить детский городокФото: Архив «КП» в Ижевске

- Площадь проездов – 3,6 тыс. «квадратов», 930 метров погонных метров бордюрного камня, - рассказала представитель подрядной организации Дмитрий Алексеев.

- Мы собирали софинансирование 5%. Это с трех домов 700 тысяч примерно, а общая сумма 11 миллионов.<…> Большая, вместительная парковка будет. Мы лет пять, может, десять, проживем, не ругаясь друг с другом, - поделился председатель совета дома Николай Корпытенко.

По словам председателя Гордумы Ижевска Олега Гарина, все работы по условиям контрактов должны завершить не позже 31 августа.

ПРОБЛЕМ НЕ ВОЗНИКАЕТ

Еще одна площадка, на которой ведутся работы – двор домов № 42, 46, 48, 62 и 64 на ул. Буммашевской. Здесь уже демонтировали старый асфальт и бордюры. Работ предстоит немало: подрядчикам нужно выложить около 2 километров дорожного бордюра и порядка 4 тысяч кв.м. асфальта на проезжей части. Также здесь появятся парковка и детский городок.

Софинансирование со стороны жильцов составило 11%.

- Дополнительные денежные средства мы собираем для благоустройства парковочных мест. Это идет у нас отдельной суммой. У нас где-то 40-43 машины, рассчитываем на это количество, - отметила председатель совета дома №62 Надежда Шутова.

Во дворе домов № 42, 46, 48, 62 и 64 на Буммашевской будет выложен новый асфальт, оборудована парковка и детский городокФото: Архив «КП» в Ижевске

ДЛЯ ЧЕГО ЖДАТЬ?

Ведутся работы и во дворе дома №92 на Буммашевской. По плану, здесь должны заменить бордюрный камень, положить новый асфальт, расширить тротуар.

- Уширение с 3,5 метров до 5 метров, это с учетом парковочных мест, - уточнил представитель подрядной организации Евгений Петров.

Кроме того, по проекту во дворе также должны установить ограждения со стороны дома, сделать газон и отсыпать асфальтовой крошкой места под парковку. При этом софинансирование со стороны собственников составит 21%.

Во дворе дома №92 на Буммашевской должны заменить бордюрный камень, положить новый асфальт, расширить тротуар.Фото: Архив «КП» в Ижевске

- Выхода не было, чего ждать? Жители согласились, чтобы был у нас порядок, - говорит председатель совета дома Галина Кузнецова.

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