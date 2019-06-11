Стройка раздора: почему жители поселка Удмуртии против мечети

В конце мая в поселке Ува разгорелся нешуточный скандал: в центре поселка внезапно выросла мечеть. Жители Увы заявили, что они против религиозного здания в центре. Что не устраивает жителей поселка и как собираются решить конфликт – разбиралась «Комсомолка».

Мечеть против «Красавицы ели»

Мечеть строят около центрального сквера поселка. В прошлом году жители Увы проголосовали за то, чтобы сквер преобразовали по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Сквер называется «Красавица ель». В центре сквера действительно стоит елка. На благоустройство потратили 4 миллиона рублей.

так выглядит сквер "Красавица ель"Фото: Диля Ахмадишина

Стена мечети практически упирается в забор частного дома. Справа от нее стоит старая мечеть. Она окружена забором. Мы пытались пройти туда и поговорить с имамом, но нам сказали, что он в Ижевске. Контактов имама Увы в открытом доступе нет.

В сквере проходит пленер у учеников детского дома творчества. Мы спросили у их учителя, как он относится к мечети в центральном сквере.

-Я не задумывался. Мне кажется, это нормально. У нас же несколько национальностей живет. Почему нет? А где будет мечеть - другие люди решают. Ничего не имею против, - сказал Георгий Александрович.

Ксения, мать двоих детей, считает иначе:

- Мне не нравится местоположение мечети. В прошлом году мы голосовали за благоустройство сквера. Здесь должны быть гуляния для детей, молодежи, здесь будут праздники. Если бы мы знали про мечеть, мы бы проголосовали за сквер Победы. Молитвы мусульмане произносят в громкоговоритель, это помешает горожанам. К тому же тут нет парковки. Куда машины будут ставить? Частный дом бы никому не помешал. А мечеть надо было строить в другом месте.

Так выглядит постройкаФото: Диля Ахмадишина

-А что плохого? Я даже положительно к мечети отношусь. Молятся они днем, а вечером гуляйте. У каждого свое вероисповедание, - поделилась местная жительница, пожелавшая остаться анонимной.

Благо людей или тщеславие?

Мечеть в Уве стоит между двумя торговыми центрами. Оба они принадлежат местной предпринимательнице. На ее же средства и строится мечеть.

Местные жители сказали нам, что женщина сделала многое для поселка: купила машину скорой помощи, построила часовню в сквере Победы.

жители говорят, что часовня стоит в очень хорошем местеФото: Диля Ахмадишина

Потом предпринимательница выкупила кусок частной земли, где раньше стояли дома. Этот участок – рядом со сквером «Красавица ель». Женщина говорила, что строит дом для своего

сына. Однако через какое-то время на этом месте вдруг появилась мечеть. Уже стоят стены и купол, но стройка пока продолжается.

Получить комментарии предпринимательницы мы не смогли: по слухам, женщина постоянно живет в Москве. В социальных сетях она не зарегистрирована. Номера телефона нет ни в открытом доступе, ни у активистов из Увы.

Жители считают, что строить мечеть вместо жилого дома – незаконно.

- По строительным документам это дом. Изначально, когда здесь разрабатывали проект зоны отдыха, разговоров о мечети не было. Если бы рядом строили частный дом до трех этажей, вопросов бы не было. Буквально на прошлой неделе был круглый стол. Администрация даже запугивала жителей законами о правах верующих. Но мы говорим не о мечети, а о незаконном строительстве. Старая мечеть никому не мешала, - высказался активист Олег Бобров.

так выглядит старая мечетьФото: Диля Ахмадишина

-Мечеть стоит не на территории сквера, но в самом центре поселка. В конце мая в администрации провели круглый стол. Нам сказали, что это не мечеть, а «дом с фантазией». Но мы же видим, что это мечеть, причем она не соответствует даже мусульманским канонам. Мечети должны быть ориентированы на Мекку, то есть на юг. То есть это не мечеть во благо людей, а тщеславие застройщика. Добрые дела так не делаются, - говорит активист Денис Русских.

Активисты проводили открытый опрос в группе «Отзывы Ува» касательно проблемы. Тех, кто против мечети, просили поставить знак «-» в комментариях, а тех, кто «за» - «+». По состоянию на пятое июня корреспондент «Комсомолки» насчитал в комментариях 154 минуса и 13 плюсов.

В администрации поселка «Комсомолку» заверили, что стройка законная.

- На сегодняшний день застройщику выдано разрешение на строительство жилого дома. Дважды подавали заявление о смене статуса на «объект религиозного назначения». В связи с недочетами проект возвращался на доработку. Строительный объект возводится законно. Если полный пакет документов будет, выдадим разрешение на строительство объекта религиозного назначения, - заявила Надежда Лохтина, первый заместитель главы администрации Увинского района.

Сейчас проверку законности постройки проводит прокуратура. Активисты обратились в правительство Удмуртии с просьбой взять ситуацию на контроль. Четвертого июня пришел ответ о том, что обращение передали председателю правительства Удмуртии.

А что думают мусульмане?

Мнение мусульман по проблеме разделилось.

-Даже мы, мусульмане, думали, что строится дом. Потом он загородил старую мечеть. Предложили несколько мест, чтобы построить новую мечеть, но администрация это не одобрила. Конфликт – это не столкновение конфессий, а вопрос о правильном выборе места для мечети, - высказалась местная жительница, пожелавшая остаться анонимной.

-Протесты против местоположения – это прикрытие. Эти люди, возможно, обиделись, что в центре стоит мечеть, а не храм. Напомню, та же самая предпринимательница возвела в Уве часовню, и никто ничего не имел против. Если людям не нравятся звуки азана и молитв

– можно же договориться. Даже здесь, в районе татарбазара, мы не включаем азан в вечернее время. А как же православные колокола? Они тоже шумные. Есть закон о тишине, и мы его соблюдаем, - сказал Исмагил Шайхутдинов, руководитель административного и духовного управления мусульман Удмуртии.

Исмагил Шайхутдинов добавил, что мечети действительно обычно обращены к Мекке. Но даже в Медине, по его словам, есть «неправильная» мечеть. Верующие будут просто поворачиваться в другую сторону. Здание старой мечети, по словам Исмагила Шайхутдинова, находится в достаточно хорошем состоянии. Он предположил, что там продолжатся службы или откроют медресе.

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