В Удмуртии проведут общественные слушания по строительству завода по переработке опасных отходов

СЕГОДНЯ 12:49 2019-06-05T13:55:04+03:00

Комплекс должен появиться в Камбарке в 2023 году

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В Удмуртии проведут общественные слушания по строительству комплекса по обращению с отходами I и II классов опасности. Это было сказано во время экологической конференции «Отходы производства и потребления». Один из участников мероприятия высказал предложение о том, чтобы подобные строения в обязательном порядке согласовывались с жителями.

- Вопрос будет широко обсуждаться с общественностью. Естественно, публичные слушания будут, - цитирует слова министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Дениса Удалова издание «Известия УР».

Но конкретики пока нет, так как в 2019 году только намечено проектирование комплекса. Его открытие должно состояться в 2023 году.

Напомним, что ранее свою точку зрения насчет комплекса высказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU