Лучник из Ижевска: «Дженнифер Лоуренс могли травмировать на съемках «Голодных игр»

Во времена без интернета все советские мальчишки зачитывались «Последним из могикан» и пересматривали фильмы про индейцев. Таким был и 38-летний Станислав Логинов. Любовь к приключенческим историям вылилась для него в необычное увлечение – стрельбу из лука. Подробности выяснила «Комсомолка».

Подражал индейцам

– Фантазия уносила нас то на палубу бригантины, то в американские прерии, – вспоминает Станислав. – Чтобы походить на индейцев из романа, мы с ребятами сами делали луки и стрелы. Я и подумать не мог, что буду стрелять из луков, будучи взрослым, но в 2015 году я делал фоторепортаж о семье, занимающейся выездными историческими тирами. Работы понравились, и меня пригласили осветить стрельбу из лука на исторический фестиваль в Зарайске. Незаметно я втянулся!

Стоимость традиционных луков начинается от 7-8 тысяч рублей и достигает 50-60 тысяч. За амуницию лучника – колчан, налучье, стрелы, лук, кольцо, накладки и перчатки – придется отдать еще около 20 тысяч рублей. Фото: Сергей Грачев.

Сначала Станислав пытался научиться стрельбе сам, но спустя год все же решил обратиться в Федерацию стрельбы из лука. Как выяснилось, там курируют стрельбу из спортивных луков, а вот любители пострелять из исторического предоставлены сами себе. Так у Станислава родилась идея создания стрелкового клуба: он собрал единомышленников, и в 2016 году открыл «Лукоборье».

– Первыми его участниками стали реконструкторы, которые базировались в военно-историческом клубе «Стезя Прави». Мы стали тренироваться на более профессиональном уровне, ездить на турниры и фестивали в нашей республике, Перми, Москве, Казани, Туле. Это такие известные по всей стране фестивали, как «Времена и Эпохи», «Великий болгар», «Куликово поле». Там окунулись в историческую атмосферу и убедились, что лучники – такая же серьезная боевая единица, как и бойцы на мечах.

Минимальная дистанция для стрельбы – 10 метров, максимальная – 120 метров. Фото: Сергей Грачев.

Свой стиль

– За это время у меня сформировался свой почерк в стрельбе. Его особенность – не прицеливаться. Точность выстрела зависит от устойчивого положения корпуса, правильной постановки позвоночника, упора в рукоять и разворота лопаток. Иными словами, лучник стреляет не руками, а мышцами спины, – объясняет Станислав. – Я проверил свою теорию, отточил ее, а потом решил научить своей методике других. На первое занятие ко мне пришли всего 5 человек. У одного даже диагноз – суставная слабость правого плечевого сустава. Я посмотрел на них и в шутку сказал: «Ух! Ураган команда!». С тех пор моя команда называется «Ураган». Кстати, персональная программа и упорство сделали из того парня отличного лучника, который принес немало наград в копилку клуба. Моим увлечением загорелась и дочь, тренируется у меня уже 2 года, хотя ей всего 10 лет.

Сегодня Станислав мечтает воспитать из « Урагана» команду отличных стрелков. Говорит, их уже узнают в других регионах. Поставили себе цель – посетить международные соревнования по исторической стрельбе «Всемирные игры кочевников», а вернуться обязательно с призовыми местами.

У Станислава 4 исторических лука и 1 охотничий. Без дела они не лежат – из них учится стрелять подрастающее поколение. Фото: Сергей Грачев.

Какие спецэффекты из кино можно повторить?

Яблоко на голове

– Технически выполнить можно, но пытаться не стоит, это слишком травмоопасно. На тренировках техника безопасности практически такая же, как и при обращении с огнестрельным оружием.

Попадание стрелы в стрелу

– Это довольно частое явление и на тренировках, и на соревнованиях, но специально этого не делают, так как починить стрелу после такого в полевых условиях почти невозможно.

Горящие стрелы

Горящие стрелы выглядят эффектно в кино. На деле это не так зрелищно. Наконечники для них делались решетчатыми, внутрь набивался мох, а после стрела обмакивалась в масло. Только так огонь не гаснет от ветра.

Фото: из личного архива

Киноляпы

Учиться стрелять у Китнисс из «Голодных игр» или у персонажей «Робина из Шервуда» нельзя. Почти у всех – неправильный захват тетивы, некорректная постановка рук, не то положение спины. Китнисс и вовсе высовывает нос в зону выстрела! Это чревато отсутствием носа! Иной раз удивляешься, как актеры травмы не получили!

Неточности есть и у вымышленных героев. Так, один американский физик доказал невозможность убийства дракона Смауга. Он рассчитал скорость стрелы и массу зверя. По его словам, с такой скоростью вылетают пластмассовые снаряды из игрушечных пистолетов.

Главная героиня «Голодных игр» - Китнисс Эвердин. Фото: kinopoisk.ru.

Интересные факты о стрельбе из лука:

- Историки утверждают, что лук был изобретен 40 000 лет назад.

- Стрельба из лука – один из редких видов спорта, где инвалиды могут соревноваться на одном уровне со здоровыми участниками.

- Луки силой натяжения до 27 кг/с признаются спортивным инвентарем. Поэтому разрешения на них не требуется.

- Исторические луки из натуральных материалов вводят в боевое состояние не менее двух недель. И использовать их нужно почти ежедневно, чтоб сухожилия не давали усадку.

- Стопроцентная копия требует большого внимания к хранению и эксплуатации. Древесина, обработанная традиционным способом, слабо устойчива к окружающей среде.

- Реконструкторы заменяют некоторые детали стекловолокном и текстолитом. Однако для допуска к серьезным состязаниям все признаки современности придется скрыть. Материалы укрывают берестой, кожей и раскрашивают.

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