2019-07-15T15:24:05+03:00
Общество

Переход в никуда и пандус с бордюрами: нелепые примеры благоустройства в Ижевске

«Комсомолка» собрала несколько фото, от которых больше вопросов, чем ответов
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Дарья КузнецоваФото: Дарья Кузнецова

Ижевск не только город контрастов, но и абсурдов. Это доказывают снимки. «Комсомолка» собрала несколько фотографий, от которых больше вопросов, чем ответов…

Световые опоры посреди тротуара уже, можно сказать, норма для города. Вот этот столб, например, стоит на улице Пушкинская (между домами №118 и №120).

Фото: Дарья Кузнецова

Фото: Дарья Кузнецова

Киоск, расположенный на остановке «Селтинская» (улица Клубная), перегородил тротуар. Теперь, чтобы попасть на остановку, жителям приходится шагать по газону.

Фото: Дарья Кузнецова

Фото: Дарья Кузнецова

А это пандус на улице Гагарина, 27б. Его установка – дело благое. Вот только, чтобы пройти по нему с коляской, нужно преодолеть бордюры.

Фото: Дарья Кузнецова

Фото: Дарья Кузнецова

Если хочешь, чтобы люди не выкидывали мусор куда попало – не оставь им выбора. Видимо, именно так думали те, кто устанавливал урну посреди тротуара около остановки «Улица Халтурина» на Ленина.

Фото: Дарья Кузнецова

Фото: Дарья Кузнецова

Школу №50 (улица 40 лет Победы) обнесли забором. Но не учли, что в одном из мест была калитка, к которой вела тропинка. Новый забор – новые правила.

Фото: Дарья Кузнецова

Фото: Дарья Кузнецова

А ЧТО ЕЩЕ?

Урна на «честном слове»

Фото: Дарья Кузнецова

Фото: Дарья Кузнецова

На улице Строителей есть вот такая урна, которая почти парит в воздухе. Возможно, ее закрепят как положено, когда завершат ремонт тротуара.

ВАЖНО!

Если вы заметили яму на дороге, заросший дорожный знак и прочие проблемы с благоустройством города, то можно обратиться в следующие службы:

- Служба 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).

- МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно). Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города.

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Периодически соцсети начинают пестрить фотографиями, на которых запечатлены абсурдные примеры благоустройства — «закатанная» в асфальт береза или тротуар «на одного». «Комсомолка» собрала несколько ярких кадров, которые можно увидеть на улицах Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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