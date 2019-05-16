9 абсурдных фото с улиц Ижевска

Периодически соцсети начинают пестрить фотографиями, на которых запечатлены абсурдные примеры благоустройства — «закатанная» в асфальт береза или тротуар на «одного». «Комсомолка» собрала несколько ярких кадров, которые можно увидеть на улицах Ижевска.

Ограждение на пешеходной дорожке

Фото: Влад Поликарпов, vk.com

Тут произошел конфликт интересов — двор жилого дома огородили, да так, что теперь пешеходам не пройти.

Столб на перекрестке

Фото: Слава Тронин, vk.com

Казалось бы, время верстовых столбов прошло, но не перекрестке переулка Грибоедова и улицы 8 марта. Может туда еще табличек с направлениями добавить, ну чтобы как-то оправданно было?

Остановка на пешеходной дорожке

Фото: Дима Мальцев, опубликовано в vk.com

Больше всего, конечно, не везет пешеходам, все время им преграждают путь. Например, остановкой «Городок Металлургов». «Комсомолка», кстати, уже выясняла у администрации города, как так получилось (подробнее).

Световые опоры посреди тротуара

Фото: Рамзиль Бекмансуров, vk.com

Признаем честно, световые опоры рядом со Свято-Михайловским собором появились раньше, когда тут и в помине не было пешеходной дорожки. Но потом ее решили закатать аккурат вокруг столбов.

Светофор посреди дорожки

Фото: Ольга Константинова

Не можем точно сказать, кто тут появился первым — светофор или дорожка, но результат один: пешеходам приходится столб огибать.

Скамейки вплотную к пандусу

Фото: Кирилл Рябцев, опубликовано в facebook.com

Пандуса в сквере Победы неожиданно оканчивается… скамейками! Учитывая, как любят в этом месте покататься дети на самокатах и велосипедах, есть риск, что ребенок, не рассчитав скорость, может врезаться в неожиданное препятствие.

Тротуар для одного

Фото: Ольга Константинова

Здесь может пройти только один… Такой слоган можно поместить на афишу, если когда-нибудь про тротуар на ул. Удмуртской около СЦ «Гвоздь» решат снимать фильм. Кто не успел — идет гуськом или по проезжей части.

«Внезапная» велодорожка

Фото: vk.com (Егор Дроздов)

Последствия велодорожечного «бума» в Ижевске можно найти до сих пор. Например, на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса на пандусе возникает кусок прежней разметки и сбивает с толку.

Заасфальтированная береза

Фото: Анюта Давыдова

Эта береза на улице Ухтомского стала известна благодаря главе Удмуртии Александру Бречалову.

— Вот свежий асфальт – посередине дерево. Наверное, очень ценное, что его нельзя было срубить и сделать нормальный тротуар, — прокомментировал несколько недель назад руководитель региона.

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