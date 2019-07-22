Когда откроется завод в Камбарке и что такое отходы 1 и 2 класса опасности?

Вот уже месяц в Удмуртии активно обсуждают открытие завода по переработке и утилизации отходов 1 и 2 классов опасности. Планируется, что он начнет работать в 2023 году на базе завода по уничтожению химоружия в Камбарке.

Правда ли, что в наш регион привезут радиоактивные отходы, что такое 1 и 2 класс опасности и стоит ли волноваться жителям региона? На эти вопросы ответили первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» Максим Корольков, исполнительный директор Научно-исследовательского института проблем экологии Ольга Плямина и директор программ межрегиональной общественной организации «Зеленый крест» Владимир Леонов.

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ 50 ТЫСЯЧ ТОНН ОТХОДОВ?

Заявленная мощность производства - 50 тысяч тонн отходов в год. Эта цифра взялась не случайно. Как подчеркнули эксперты, за год в России образуется от 350 до 400 тысяч тонн отходов 1 и 2 классов опасности. Часть из них перерабатывается самостоятельно, однако оставшиеся отходы нуждаются в переработке. В данный момент в стране нет ресурсов для решения этой задачи. По некоторым источникам, в переработку попадают только 1,5% (Подробности).

Открытие нового завода в Камбарке обсудили в эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск» (107,6 FM)(12+). Фото: Амир Закиров

- Федеральный проект подразумевает создание семи таких заводов, каждый из них должен перерабатывать до 50 тысяч тонн отходов в год, - пояснил Максим Корольков. - Но нужно понимать: 50 тысяч тонн - то, что привезут в Удмуртию. Это то, что территория готова и может переработать. Удмуртия производит несколько тысяч тонн отходов, но мы понимаем, что есть еще вещества, которые не являются отходами по документам и хранятся на предприятиях республики, потому что сдавать их попросту некуда. Поэтому с реализацией инвестиционных проектов мы ожидаем существенный прирост отходов именно в первые годы, чтобы предприятия наконец-то от этой проблемы избавились. Конечно, это будут и близлежащие регионы ПФО, но в приоритете, разумеется, отходы предприятий Удмуртии.

ЧТО ТАКОЕ ОТХОДЫ 1 И 2 КЛАССОВ ОПАСНОСТИ?

Объем инвестиций в перепрофилирование объекта - 5 млрд. Фото: Оксана Мымрина

В июле глава Удмуртии Александр Бречалов ответил на самые распространенные вопросы о запуске нового завода. В том числе разъяснил, какие отходы могут стать сырьем для нового комплекса:

- свинецсодержащие отходы (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля);

- ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, термометры и другие приборы, содержащие ртуть);

- отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы);

- органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства);

- неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей).

ПРАВДА ЛИ, ЧТО В УДМУРТИЮ ПРИВЕЗУТ РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ?

- [Эти] опасения во многом связаны с названием организаций, которые будут реализовывать проект - «Росатом» и «РосРАО». Действительно, это предприятия по обращению с радиоактивными отходами. Подобная система была создана в начале 2000-х годов, когда существовала проблема бесконтрольного оборота радиоактивных веществ, - отметил Максим Корольков. - Было принято решение о создании государственных операторов, государственной информационной системы по обращению с такими веществами. В итоге проблема давно перестала быть актуальной.

Встреча властей, экспертов и общественности в Камбарке. Фото: Оксана Мымрина

Эксперт подчеркнул, что сегодня все радиоактивные отходы строго контролируются и поступают лишь на предприятия по переработке.

- Учитывая, что отходы 1 и 2 классов опасности требуют подобных мер, данная задача также была поручена «Росатому». Понимая обеспокоенность населения, со своей стороны мы предложили определенные меры контроля, которые будут доступны общественности, - подчеркнул он. - Все партии отходов, поступающих на завод, будут проверяться на фоновый уровень радиации, информация будет доступна в онлайн-режиме. Скорее всего, установим также информационные табло. Мы сами заинтересованы в том, чтобы радиоактивные отходы на предприятие не поступали, потому что это приведет к существенным мерам по утилизации таких отходов.

Кстати, все поступающие партии отходов будут тщательно проверяться. При этом данные с приборов (каждый из которых проходит строгую сертификацию) будут доступны всем желающим – жители смогут проверить, какой фон у поступившего груза.

ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ С ОТХОДАМИ?

- В приоритете у нас будут западные установки, так как они уже апробированы и имеют необходимые показатели, - объяснил Максим Корольков. - Разумеется, прежде всего это химико-физическое разделение, то есть поступающие отходы будут подвергаться разделению. Железо, пластик, стекло будут отделяться и возвращаться в утиль, а та составляющая, которая отход делает отходом, будет химически нейтрализоваться с получением продуктов, которые возвращаются в хозяйственный оборот. Сточные воды, которые в производстве будут у нас образовываться, будут обезвреживаться, выпариваться, перерабатываться и также возвращаться в оборот.

Лаборатория на объекте УХО в Камбарке. Фото: Оксана Мымрина

А вот сжигать отходы, вопреки опасениям жителей, не будут.

- Сжигание как метод переработки отходов изжил себя еще лет 30 назад. Это экономически нецелесообразно, - объяснили эксперты.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПОСТРОИТЬ ЗАВОД В ДРУГОМ МЕСТЕ?

- В России на сегодняшний день существует ряд небольших предприятий по переработке отходов первого и второго классов, и нужно сказать, что большая их часть расположена в Москве и Подмосковье, - пояснили эксперты. - Мы активно с ними работаем, это реально действующие производства, которые занимаются такими вопросами, как сбор и обезвреживание отходов. В рамках федерального проекта создаются семь предприятий, в том числе и бывшие объекты по уничтожению химоружия. А те, что уже есть и успешно справляются со своей задачей, распределены по стране достаточно равномерно с учетом образования отходов.

На заводе в Камбарке. Фото: Оксана Мымрина

Отметим, что четыре завода будут располагаться на месте бывших объектов по уничтожению химоружия, в том числе на месте Марадыковского химического арсенала (Кировская область), ФПК «Горный» (Саратовская область), а также Щучанского завода по уничтожению химоружия (Курганская область).

ПРАВДА ЛИ, ЧТО «РОСАТОМ» ВОЗЬМЕТ ОПЕКУ НАД КАМБАРКОЙ?

На территории объекта. Фото: Оксана Мымрина

- У «Росатома» есть ряд социальных программ, это всевозможные гранты, это развитие и поддержка регионов, развитие инфраструктуры, и уже сейчас мы проводим работу с регионом, чтобы в ближайшее время начать продуктивную работу, - рассказали эксперты. - Штатная численность предприятия появится после разработки проектной документации, но по опыту могу сказать, что это примерно 300-400 человек. Но не стоит забывать, что на одно рабочее место на заводе приходится 3-4 места в инфраструктуре. Думаю, как для Камбарского района, так и для Удмуртии это будет ощутимый прирост рабочих мест, налогов.

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