2019-07-31T15:13:38+03:00
Происшествия

Обвиняемых в двойном убийстве на улице Холмогорова в Ижевске объявили в международный розыск

Расследование уголовного дела продолжается
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Ирина Бурцева/ пресс-служба МВД по УдмуртииФото: Ирина Бурцева/ пресс-служба МВД по Удмуртии
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В деле о двойном убийстве на улице Холмогорова в Ижевске появились новые подробности. Напомним, что 14 июня в квартире нашли тела 44-летнего мужчины и его 22-летнего сына. У них пропало, в общей сложности, около 16 миллионов рублей.

Стало известно, что двоих из четырех обвиняемых объявили в федеральный и международный розыск.

- В отношении них заочно выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предъявлено обвинение в групповом разбойном нападении и групповом убийстве, - сообщил «Комсомольской Правде»-Ижевск и.о. руководителя СУ СК России по Удмуртии Рустам Тугушев.

Идет активная работа органов полиции по их розыску.

- Есть все основания считать, что в ближайшее время они будут доставлены, - уточнил Рустам Тугушев.

Напомним, что еще двое обвиняемых уже находятся в следственном изоляторе. Такую меру пресечения им избрал суд на два месяца. Они дают показания и рассказывают роль каждого в этом убийстве. В том числе называют мотив – корыстный. Мужчины хотели завладеть деньгами и драгоценностями.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

14 июня 2019 года на улице Холмогорова в Ижевске в квартире нашли тела двух человек – 44-летнего отца и 22-летнего сына. Пропало 10 миллионов рублей и драгоценности, примерно, на шесть миллионов рублей.

Задержали двух подозреваемых, один из которых работал в службе такси. Именно он на служебной машине отслеживал передвижения потерпевших по городу. После этого он подвез злоумышленников к квартире убитых. Также он участвовал в сокрытии следов преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 («убийство двух лиц из корыстных побуждений») и п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших»). Расследование дела и поиск подозреваемых продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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