Убийство на Холмогорова в Ижевске: еще один подозреваемый задержан

СЕГОДНЯ 09:44 2019-06-28T10:35:56+03:00

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В Ижевске в рамках расследования уголовного дела об убийстве двух человек на улице Холмогорова следственными органами Следственного комитета СК России по Удмуртской Республике совместно с полицейскими задержан еще один причастный к произошедшему. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- По данным следствия, 47-летний местный житель, который работал в службе такси, был в сговоре с убийцами. Накануне случившегося он с обвиняемыми на служебной машине отслеживал передвижения потерпевших по городу. После этого он подвез злоумышленников к квартире убитых. Также он участвовал в сокрытии следов преступления, - сообщает ведомство.

На данный момент мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела и розыск остальных обвиняемых продолжается.

Напомним, двойное убийство на Холмогорова в Ижевске: журналист «Комсомолки» побывал на месте происшествия. Что сказали о подозреваемых соседи и другие подробности дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU