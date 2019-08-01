Какой будет погода в Ижевске в августе 2019 года?

В мире лето 2019 года стало самым теплым в истории. Для жителей Удмуртии это звучит как насмешка: уже второй месяц мы кутаемся в пледы и носим теплые куртки вместо шорт. Рассказываем, чего ждать от августа и почему погода преподносит столь неприятные сюрпризы.

Какая погода нас ждет?

Увы, в августе погода не улучшится.

- В последний летний месяц тоже ожидается пониженный температурный фон и осадки, - прокомментировал Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета. Его слова подтверждают и коллеги из Удмуртского гидрометцентра.

В августе* дожди будут лить практически всю первую неделю, температура будет колебаться от 12 до 16 градусов тепла. После первой недели дожди будут идти чуть реже, но солнечной погоды все равно практически не будет: светило выглянет только 13, 17, 21-22, 25, и 27-29 августа. 10-16 августа будет тепло, от 18 до 20 градусов. Потом постепенно начнет холодать вплоть до 10 градусов.

Чего ждать осенью?

В первую неделю сентября ожидаются преимущественно ливни. Температура воздуха поднимется максимум до 13 градусов тепла. 9-22 сентября дождей практически не будет, температура воздуха составит 7-13 градусов тепла. 24 сентября возможен снег, столбик термометра может опуститься до 4 градусов тепла днем.

Нынешнее лето стало настоящим испытанием для обуви ижевчанФото: Сергей ГРАЧЕВ

Октябрь начнется дождями со снегом, но уже 4 числа установится стабильно ясная погода. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +9 градусов. 20 числа снова начнется снег, а 21 температура воздуха днем уйдет в минус.

Рекордов нет**

Так с чем же связано холодное лето и такой большой «разброс» между погодой в Европе и Поволжье?

- Арктический фронт прошел между западной Европой и нами. На нем постоянно возникали циклоны. Они шли на Восточную Европейскую равнину. Поэтому у нас погода переменчивая и пасмурная. В целом температура в июле была ниже нормы, - говорит Юрий Переведенцев.

Минимальная температура в июле этого года была 30 числа. Она составила +7,7 градусов. Теплее всего было 20 июля. Тогда столбик термометра поднялся до отметки +27,6.

Кстати, самыми холодными днями июля были дни в 2015 и 1992 году. Тогда температура воздуха составила +4,3 градуса. А самым теплым было 24 июля 2010 – тогда воздух прогрелся до 37 градусов.

А вот в августе самый теплый день был в 2010 году 1-го числа. Температура воздуха составила 37 градусов. Самым холодным днем стало 26 августа 1996 года, когда температура опустилась до -1,7 градуса.

*по данным сервиса www.accuweather.com

**По данным сервиса «Погода и климат»

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

- Ижевчанина обвиняют в трех преступлениях! Подробнее по ссылке.

- Внимание! Зоопарк Удмуртии меняет режим работы.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».