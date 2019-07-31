Ижевчанина задержали за угон двух машин

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-31T12:49:57+03:00

При этом он управлял машиной в нетрезвом виде

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В Ижевске полицейские задержали 28-летнего местного жителя, который обвиняется в угоне двух машин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что подозреваемый познакомился с мужчиной, с которым в дальнейшем выпивал. После того, как потерпевший уснул злоумышленник забрал у него ключи от машины и уехал. В Ленинском районе Ижевска его остановили сотрудники ДПС, оказалось мужчина управлял машиной в нетрезвом состоянии и без прав. Кроме этого была установлена причастность мужчины к еще двум преступлениям – похищения золотой цепочки и угон машины у знакомого, - сообщает ведомство.

На данный момент возбуждены уголовные дела, мужчина находится в изоляторе временного содержания.

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ИСТОЧНИК KP.RU