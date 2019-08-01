СЕГОДНЯ 07:15 2019-08-01T07:15:38+03:00

Остается чуть меньше времени, чтобы посмотреть на питомцев

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С 1 августа зоопарк Удмуртии меняет режим работы. Теперь, как сообщили в комплексе, они работают до 20.00, что на час меньше. Кроме того, моржи временно не экспонируются в связи с подготовкой вольера к зиме. Морские котики выступают ежедневно, кроме понедельника, в 11.00, 14.00 и 18.00.

Напоминаем, что зоопарк работает с 9.00, а кассы перестают работать за полчаса до закрытия.

Кстати, не так давно там появился и новый обитатель – зебра. Годовалого самца привезли из Красноярского зоопарка. А еще произошло пополнение в семье мини-пигов.

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ИСТОЧНИК KP.RU