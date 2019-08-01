Зоопарк Удмуртии меняет режим работы
С 1 августа зоопарк Удмуртии меняет режим работы. Теперь, как сообщили в комплексе, они работают до 20.00, что на час меньше. Кроме того, моржи временно не экспонируются в связи с подготовкой вольера к зиме. Морские котики выступают ежедневно, кроме понедельника, в 11.00, 14.00 и 18.00.
Напоминаем, что зоопарк работает с 9.00, а кассы перестают работать за полчаса до закрытия.
Кстати, не так давно там появился и новый обитатель – зебра. Годовалого самца привезли из Красноярского зоопарка. А еще произошло пополнение в семье мини-пигов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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