Битва в полной тишине: в Ижевске определили чемпионов России по шахматам

Поздним вечером 22 августа в Ижевске прошло награждение новых чемпионов России по шахматам. Присвоение почетных титулов стало завершением одного из самых масштабных спортивных событий, которые когда-либо проходили в городе и республике. Завершились Суперфиналы 72-го чемпионата России среди мужчин и 69-го чемпионата России среди женщин в тот же день. Новыми чемпионами России по шахматам стали Евгений Томашевский и Ольга Гиря.

Решающий тур в тишине

Большинство участников признает: решающий 11-й тур по накалу страстей бил все рекорды. И не удивительно, ведь на кону у многих шахматистов было не только звание чемпиона России, но и путь в сборную страны, а затем на чемпионат Европы и даже на Олимпийские игры.

Во время решающих соревнований стояла абсолютная тишина, всех посетителей просили отключать мобильные телефоны и разговаривать только шепотом.

Фото: Амир Закиров

За время всего турнира лидеры менялись несколько раз. Так среди мужчин до третьего тура первенство сохраняли Эрнесто Инаркиев из Москвы и дебютант соревнования Кирилл Алексеенко из Санкт-Петербурга. Но затем началась такая ожесточенная борьба, что игроки сравнялись по очкам. Был момент, когда сразу шесть шахматистов пытались поделить первенство. Перед заключительным туром гонку возглавляли Евгений Томашевский (Саратовская область) и Никита Витюгов (Санкт-Петербург). По итогам пятичасовой игры вперед вырвался Евгений Томашевский. Он набрал семь очков из 11, став двукратным чемпионом России. Никита Витюгов оказался вторым, а бронзу взял Максим Матлаков из Санкт-Петербурга.

Женский турнир прошел совершено иначе. В первых турах единоличного лидера не было, но с четвертого вперед вырвались Ольга Гиря из Югры и с небольшим отставанием Наталья Погонина из Саратовской области. Обе шахматистки набрали в последнем туре по 8 очков и сыграли тай-брейк (специальная укороченная партия. – Прим. ред.) за первое место. По итогам трех партий сильнейшей оказалась Ольга Гиря. Чемпионкой России девушка стала впервые. Наталья Погонина заняла второе место, а на третьем оказалась Александра Горячкина из ЯНАО, первоначально бывшая в числе фаворитов.

Тай-брейк на титул чемпионки РоссииФото: Екатерина АРДАШЕВА

- У мужчин победил тот, кто больше всех старался и лучше всех готовился, - отметил гроссмейстер Сергей Шипов на своей странице в Facebook, комментировавший турнир. - С таким подходом Женя (Томашевский) ещё долго будет среди лучших. Молодец. Профессионал! Артемьев немного разочаровал. Была в нём некоторая звёздная расслабленность. Что ж, такой болезненный укол пойдёт ему впрок. Открытием лично для меня стал Предке. Я прежде почти не видел его партии, а вот теперь буду изучать... В женском турнире победили сильнейшие на данный момент. Гиря и Погонина были великолепны! А вот Горячкиной, на мой взгляд, не хватило мотивации и настроя. После успеха в Казани и в свете грядущего матча на первенство мира ей стало тяжело выкладываться на полную катушку. Яркое открытие чемпионата - Потапова. Эта милая старшеклассница явно непроста. Крепка духом и уже имеет серьезный уровень мастерства. Думаю, что в перспективе Маргарита сможет претендовать и на место в сборной. Надо только работать дальше...

Благодарности и награды

Торжественная церемония закрытия Суперфиналов состоялась в Государственном театре оперы и балета. Спортсменов и почетных гостей встречал веселыми песнями и танцами ансамбль «Айкай», а главным сюрпризом вечера стали бабушки из села Бураново.

Бабушки из села Бураново поздравили гостей Фото: Евгений Швец

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил победителей и выразил благодарность всем организаторам.

- Хочу поблагодарить Российскую шахматную федерацию и Фонд Тимченко за то, что доверили нам проведение Суперфиналов и за то, что они развивают замечательную программу «Шахматы в музеях» и проект «Шахматы в школах», который точно даёт большой стимул развития этого вида спорта у нас в республике, потому что в Удмуртии очень любят шахматы, - сказал со сцены глава республики.

Фото: Евгений Швец

Заместитель исполнительного директора Российской шахматной федерации Александр Ткачев также произнес слова благодарности и отметил, что Удмуртия сделала хороший первый шаг в процессе реализации проектов Российской шахматной федерации.

- Удмуртия – оружейный регион, – сказал руководитель программы «Спорт» Фонда Тимченко Игорь Барадачев. - Но мы захотели, чтобы он стал еще и регионом шахмат. За эти две недели к турниру удалось привлечь внимание и жителей республики и, что очень важно для нас, детей. Для них это был и спорт, и образование, и культура.

Впервые в двух городах

Этот турнир стал уникальным и для Удмуртии, и для всего шахматного спорта России. Он проходил в рамках программы «Шахматы в музеях», которую с 2012 года реализуют Российская шахматная федерация и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, и поэтому первые партии шахматисты сыграли в музее-усадьбе П.И. Чайковского. Для того, чтобы разместить игроков, организаторы даже временно переоборудовали концертный зал. Кроме того, Суперфиналы первые прошли сразу в двух городах: после недели в Воткинске турнир переместился в Ижевск.

Фото: Евгений Швец

- Суперфиналы – самое главное соревнование для шахматистов России, - объяснил Александр Ватлин, исполнительный директор шахматной федерации Удмуртии. – На проведение турнира был объявлен конкурс, и организаторы выбрали именно нашу заявку. Чтобы понять значимость события, достаточно сравнить, где Суперфиналы чемпионата России проходили ранее: Санкт Петербург, Москва, Чита, Казань, Нижний Новгород. Представители фонда Тимченко и Российской шахматной федерации выезжали к каждым претендентам и оценивали условия – для игры и проживания. Наши оказались лучшими. Кроме того, в Удмуртии активно реализуется проект «Шахматы в школах», что стало дополнительным аргументом. Кстати, шахматная федерация уже предлагает нам провести в следующем году еще один крупный турнир.

В очереди за автографами к новому чемпиону РоссииФото: Екатерина АРДАШЕВА

- Суперфиналы чемпионата России – это не только престиж для Удмуртии, в первую очередь, это новый, очень значимый этап развития шахматного спорта в нашем регионе. - отметила вице-президент Шахматной федерации Удмуртии Анастасия Власова. - А самое главное, что на протяжение всех соревнований здесь присутствовали дети. У нас растет целое поколение увлеченных юных шахматистов, и Суперфиналы стали для них уникальной возможностью не только вживую понаблюдать за игрой сильнейших гроссмейстеров России и перенять опыт, но и пообщаться лично. Даже сыграть в сеансе одновременной игры. Каждый день на турнир приезжали школьники из районов. И этот неподдельный интерес, даже азарт, горящий в детских глазах – показатель того, что в Удмуртии шахматный спорт ожидает большое будущее.

Прийти на игру с 10 по 22 августа мог любой желающий. Из сел и соседних городов приезжали целыми группами, а желающих попасть на мастер-класс от Сергея Шипова и блиц-игры с гроссмейстерами не вмещал зал.

Слово победителям

Ольга Гиря, чемпионка России:

"На победу я, конечно, настраивалась серьезно. В первый раз я сыграла быстро – буквально за 15 минут. Так получилось, что соперница мне фактически сама предложила ничью. Я решила, что можно не отказываться, в крайнем случае можно сыграть тай-брейк перед которым можно отдохнуть и подготовиться. Так и вышло. Удивительно, что в прошлом году мы с той же соперницей Натальей Погониной так же играли за первый приз. Тоже был тай-брейк, и я, к сожалению, проиграла, став второй. У нас вообще тройка та же самая: мы с Наташей, и третье место занимает Александра Горячкина. Мне очень понравилось в Воткинске и Ижевске. Всем участникам показалось, что турнир длился очень долго, потому что он был в двух городах, и гораздо больше впечатлений получилось, чем обычно. Организация турнира была на очень высоком уровне. Я читала статьи о том, как переделывали под нужды шахматистов залы и была просто изумлена".

Фото: Амир Закиров

Евгений Томашевский, чемпион России:

"Безумный турнир получился по накалу! Я упускал колоссальное количество шансов, и даже в последнем туре доигрался до ничьей из абсолютно выигрышной позиции. Я уже практически выпустил победу... Но я невероятно счастлив, что мне удалось закончить турнир с таким результатом. Партия продлилась 5 часов, и во время нее были безумные повороты событий. Если бы после нее еще пришлось играть тай-брейк, получилось бы тяжелейшее испытание для нервов… Те не менее, это один из самых приятных турниров, в которых я играл, организаторы сделали все от них зависящее. О нас заботились просто до мелочей. Интересно, что я второй раз становлюсь чемпионом России и второй раз в городе, который незадолго до этого посетил с дружеским визитом. Получилось так, что я пару лет назад приехал в Ижевск, пообщался ребятами и дал сеанс одновременной игры. Мне очень понравилось, и в этот раз я играл в Ижевске как у себя дома. А ранее подобная ситуация же была в Чите".

Фото: Амир Закиров

Кстати!

Экологическим партнером Суперфиналов чемпионата России по шахматам является Региональный оператор по обращению с ТКО. С его помощью на играх проводился раздельный сбор мусора.

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