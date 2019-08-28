Четыре новых кинозала откроется в Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:22 2019-08-28T07:43:33+03:00

На это было выделено 20 млн рублей

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В Удмуртии откроется еще четыре новых кинозала. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Обновят кинозалы в Культурно-спортивном центре «Победа» в Глазове, ДК «Зори Кизнера», централизованной библиотеке в Сарапуле и центре развития культуры и туризма в поселке Яр. На ремонт каждого из залов выделено по пять млн рублей, - сообщает пресс-служба.

В обновленных залах появится новые экраны, сервера, акустическая система, кассовое оборудование и 3D-проектор.

Напомним, в Удмуртии сейчас работает восемь кинозалов в Воткинском районе, Можге, в поселке Кез и других.

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ИСТОЧНИК KP.RU