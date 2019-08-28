Судебный пристав помог потерявшемуся в Удмуртии пятилетнему мальчику
В Удмуртии судебный пристав помог потерявшемуся пятилетнему мальчику. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.
- В выходной судебный пристав проезжал по дороге в селе Вавож и заметил у магазина плачущего мальчика. Он остановился, спросил, сколько ему лет и где его родители. Мальчик рассказал, что ему 5 лет, и он потерялся, - сообщает ведомство.
Судебный пристав позвонил в полицию и передал им ребенка. Позже оказалось, что родители оставили ненадолго мальчика у бабушки, а ребенок ушел их искать. Когда он понял, что потерялся, испугался и заплакал. Сейчас мальчика передали родителям, с ним все хорошо.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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