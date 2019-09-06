Ижевчанка, получившая титул на конкурсе «Миссис Россия»: «Моя мечта стать принцессой сбылась»

Каждая маленькая девочка мечтает превратиться в принцессу. И 30-летняя Мария Волкова, мама двоих детей, тоже. Правда, она не стала принцессой, она стала «Королевой космоса» на конкурсе «Миссис Россия 2019»!

В этом году за титул ежегодного конкурса красоты «Миссис Россия», который был посвящен теме космоса, боролись 27 замужних красавиц со всей страны в возрасте от 22 до 43 лет. 10 августа в Московском культурном фольклорном центре выбрали победительниц.

ПОПАЛА НА КОНКУРС ИЗ-ЗА МУЖА

На всероссийский конкурс Мария попала, выиграв региональный этап – ижевчанка заняла второе место на конкурсе «Миссис Удмуртия».

«Думала, что мамочки не выходят на сцену в купальниках», - признается героиня

– Нам сразу сказали, что первые три призера имеют право поехать на российский конкурс. Победительница отказалась. А я подумала, что такое раз в жизни бывает, и сразу решила – еду! – рассказывает Мария. – Конечно, потом начались сомнения: у детей каникулы, я хотела провести это время с ними. Но муж сказал: «Не вздумай отказываться, мы с парнями уже билеты купили, чтобы болеть за тебя!». Я очень благодарна ему за поддержку!

ПЕРЕД КОНКУРСОМ НЕ ХУДЕЛА

На конкурсе были выходы в нарядах, дефиле, песни – все как положено. Больше всего Мария удивилась, когда узнала про выход на сцену в купальниках. Думала, что на «Миссис Россия» такого быть не может.

- Перед конкурсом не ходила на тренировки. Делала массаж тела, лица, отдыхала, гуляла с детьми, встречалась с друзьями. Я считаю, что красота идет изнутри. Похудеть на 5 сантиметров в талии и при этом быть измученной, не вариант. Природная красота же разная… К тому же, мы не на фитнес-бикини приехали, — уверена девушка.

Ижевчанка признается, что после конкурса она изменилась – стала сильнее

НАРЯДЫ ШИЛА САМА

Несколько платьев (а они по условиям должны были быть определенного цвета) на дни конкурса были сшиты своими руками, говорит Мария. Она специально ходила на курсы шитья. Ярко-желтое платье на финальный выход выбирала с учетом тематики — решила стать на сцене звездой по имени Солнце, купила его в ижевском магазине.

От услуг конкурсных визажистов Мария отказалась, стоять в очереди из 26 конкурсанток не захотела. Все прически и макияж – дело рук ее подруги.

— Мы вместе с ней работали вожатыми в Ижевске. Потом она уехала в Москву, отучилась на профессионального гримера и визажиста. Мы списались. И понимали друг друга с полуслова!

Кстати, стоимость поездки на конкурс Марии разглашать нельзя – она подписала специальный договор.

Мария не побоялась надеть ярко-желтое платье, изображая звезду по имени Солнце

КОРОЛЕВА КОСМОСА

Девушке очень понравилась тематика конкурса. Поэтому стихи, музыка, финальная речь – все у нее было космическим. Говорит, была удивлена – никто из конкурсанток не обратил внимания на эту тему. И в тоже время, даже не думала, что победит в специальной номинации:

— Я не ожидала. Это был сюрприз. Оказывается, так здорово участвовать в конкурсе и не предполагать, что ты получишь какой-то титул, - улыбается Мария.

РОСТ СТАЛ ИЗЮМИНКОЙ

«Миссис Россия» — это все-таки конкурс, а не встреча подружек. Мария признается, что были разные случаи.

— Некоторые девчонки очень старались выделиться, всеми правдами и неправдами. Например, когда мы выстраивались на фотографии, были те, что очень сильно лезли вперед, чтобы было их видно. Но такого, чтобы платья портили или подпиливали каблуки, не было.

Кстати, на конкурсе Маша поняла, что невысокий рост – 163 см – это ее изюминка.

— Благодаря росту меня на фото всегда ставили в серединку. И мне не приходилось бороться за место под солнцем. Раньше переживала из-за роста, а тут он мне помог, - смеется девушка.

Как обладательница титула «королева космоса» Мария в течение года будет участвовать в культурных и общественных мероприятиях города Королёв

УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСАХ НУЖНО

Мария уверена, что участвовать в подобных конкурсах необходимо и полезно. Особенно мамочкам.

— Я однозначно говорю да, даже не сомневайтесь. Из череды серых будней, которые обычно посвящаем детям, семье, работе, благодаря «Миссис России» мы вырвались и вспомнили, что мы красивые девочки. А когда я примерила на себя корону, надела шикарное платье, поняла, что моя мечта стать принцессой сбылась! — улыбается Мария.

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