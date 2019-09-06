Гидрометцентр Удмуртии: лето-2019 стало самым холодным в Ижевске в 21 веке

СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-06T10:23:02+03:00

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Гидрометцентр республики подвел итоги лета. Анализ составлен по Ижевску за календарный летний период (июнь-август). Об этом на своей странице «ВКонтакте» написала начальник отдела гидрометобслуживания, пресс-секретарь Алла Шумихина.

- Лето-2019 стало самым холодным в Ижевске в 21 веке. Средняя температура составила 15,6°С. Второе холодное лето - лето 2002 года, на 3 месте - лето 2001 года. Было в Ижевске более холодное лето, но в 20-м веке – в 86-м, 92-м, 94-м и некоторых других более ранних годах, - написала Шумихина.

Также отмечается, что в этом году за все лето в городе не было ни одного дня с жарой в 30 градусов.

- За лето выпало 259 мм осадков. Думала, лето будет самым влажным за последние годы. К удивлению, нет. Самое мокрое лето за последние 20 лет отмечено в 2017 году, выпало 312 мм воды. Больше, чем в этом году, осадков выпало в 2000, 2004, 2012 и 2015 годах. А рекорд принадлежит 1984 году, когда отметилось 448 мм осадков, - пишет Шумихина. - За лето наблюдалось 58 дней с дождями в Ижевске. Это больше среднего, но не рекорд. В 2015, например, наблюдалось 65 дней с осадками, что является рекордом для климатического ряда с 1961 года.

КСТАТИ!

В ближайшие дни сохранится преимущественно сухая погода благодаря устойчивому антициклону. В дневное время температура воздуха будет подниматься до +16..21 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU