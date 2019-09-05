2019-09-05T15:33:58+03:00
Общество

Монеты с изображением ижевского оружейника М. Т. Калашникова выпустил Центробанк

Они вышли в серии «Выдающиеся личности России»
Анастасия Захарова
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Фото: Центробанк РФФото: Центробанк РФ
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5 сентября в оборот вышли монеты с изображением конструктора Михаила Калашникова. Они посвящены 100-летию оружейника. Об этом сообщает Центробанк.

На двухрублевой монете изображен профиль конструктора. По кругу пущена надпись - «Конструктор оружия М. Т. Калашникова». Тут же указаны годы жизни «1919-2013».

Монеты выпустили тиражом 3000 экземпляров. Они вышли в серии «Выдающиеся личности России».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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