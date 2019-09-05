Монеты с изображением ижевского оружейника М. Т. Калашникова выпустил Центробанк

СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-05T15:33:58+03:00

Они вышли в серии «Выдающиеся личности России»

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5 сентября в оборот вышли монеты с изображением конструктора Михаила Калашникова. Они посвящены 100-летию оружейника. Об этом сообщает Центробанк.

На двухрублевой монете изображен профиль конструктора. По кругу пущена надпись - «Конструктор оружия М. Т. Калашникова». Тут же указаны годы жизни «1919-2013».

Монеты выпустили тиражом 3000 экземпляров. Они вышли в серии «Выдающиеся личности России».

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ИСТОЧНИК KP.RU