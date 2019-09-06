У дома на улице Петрова, 49 в Ижевске начали укреплять берег речки Чемошурка

СЕГОДНЯ 15:01 2019-09-06T15:01:26+03:00

После этого можно будет начинать достраивать дом

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В Ижевске у долгостроя на улице Петрова, 49 начали укреплять берег речки Чемошурка. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Фото: facebook.com/dmitriy.surnin

- По заключению строительно-технической экспертизы приступить к строительству дома станет возможным только после проведения работ по укреплению берега лога. Разрешительная документация на проведение работ получена: ордер на земляные работы, порубочный билет, разрешение на пользование водным объектом. До декабря работы по обустройству лога должны быть выполнены, - прокомментировал Сурнин.

Фото: facebook.com/dmitriy.surnin

Отметим, что этот дом планируют сдать в конце сентября 2020 года. Напомним, с конца 2015 года строительство на объекте не ведется. Директор компании в 2016 году был осужден за убийство бизнесмена. Заложниками ситуации стали 123 обманутых дольщика.

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ИСТОЧНИК KP.RU