Стадион у школы №74 открыли в Ижевске
8 сентября торжественно открылся стадион около школы №74. Об этом сообщает администрация города.
-Сегодня мы открываем новый стадион. Уверен, у учащихся 74-ой школы с появлением многофункционального стадиона высоких спортивных достижений только прибавится! С праздником вас, ребята! - поздравил учеников школы и жителей района глава города Олег Бекмеметьев.
В школе сделали стадион с резиновым покрытием, ямой для прыжков и футбольным полем Такой же стадион в этом году появится при школе №56.
Ребят также поздравил трехкратный серебряный призер Олимпиады в Сочи Максим Вылегжанин:
-Очень здорово, что к началу учебного года у ребят появился новый стадион. Всегда приятно бегать по хорошим и качественным дорожкам, играть на новом футбольном поле. Уверен, что новый стадион привлечет еще больше учащихся к занятиям спортом. Здоровая нация – здоровое будущее! - сказал знаменитый лыжник.
Ранее власти города сообщали, что планируют строить по два подобных стадиона в год.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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