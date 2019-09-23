Где ижевчанам привиться от гриппа и какие штаммы ждем в этом сезоне?

В Удмуртии начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Так, по данным республиканского Роспотребнадзора, со 2 по 8 сентября заболели почти 9 тысяч человек (78% из них - дети). Случаев гриппа пока нет, однако специалисты утверждают - эпидемия не за горами. Так что прививаться лучше сейчас.

Где можно поставить прививку и какие штаммы ожидаются в этом сезоне, расскажет «Комсомолка»

КАКИЕ ШТАММЫ ЖДЕМ?

По данным ВОЗ, в этом сезоне ожидаются штаммы: А (H1N1), известный также как «свиной грипп», а А (H3N2), B/Victoria и B/Yamagata.

В клиники завезена вакцина от гриппа А и гриппа В. Со следующего года обещают начать завозить новую четырехвалентную вакцину, а к 2023 году вся страна перейдет на вакцину нового образца, объясняют специалисты.

КОМУ НУЖНА ВАКЦИНАЦИЯ?

По словам врачей, поставить прививку рекомендуется всем. Однако есть категории, которым нужно особенно серьезно отнестись к вакцинации. Среди них - люди до 20 лет и после 60 лет - это связано с возрастными особенностями иммунитета.

- Кроме того, по медицинским рекомендациям должны быть привиты те, кто перенес несколько пневмоний, а также больные сахарным диабетом и хроническими заболеваниями дыхательной системы. Прививаться обязаны и контактные группы людей - учителя, воспитатели, врачи, работники общественных мест, - рассказал Алексей Яковлев, врач-терапевт 2-й ГКБ.

Опрос проводился в группе «В Контакте». Проголосовали 754 человека.

ГДЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ БЕСПЛАТНО?

Бесплатно привиться можно в поликлинике по месту жительства или в мобильном пункте вакцинации:

- ТЦ «Матрица» (ул. Баранова, 87): 21 и 28 сентября с 12 до 15 часов;

- ТРЦ «Столица»: 27 сентября с 18 до 20 часов; 28 сентября с 13 до 15 часов; 4, 11 и 18 октября с 18 до 20 часов; 5, 12 и 19 октября с 13 до 15 часов;

При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

ЕСЛИ ПРИВЬЮСЬ, ТО ТОЧНО НЕ ЗАБОЛЕЮ?

Риск заразиться все равно будет - в первую очередь, вакцинация призвана помочь избежать тяжелых последствий и осложнений. Кроме того, прививка от гриппа не защищает от других ОРВИ.

НАДОЛГО ЛИ ХВАТИТ ИММУНИТЕТА?

По словам специалистов, иммунитет формируется две недели, а действует около года. Прививаться лучше до середины октября, но возможно вплоть до декабря.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ПРИВИВАТЬСЯ?

По словам врачей, основные противопоказания - это тяжелые неврологические заболевания, например, эпилепсия. Также это аллергия на куриный белок.

- Дело в том, что вакцину делают, используя в качестве питательной среды куриные эмбрионы. Перед вакцинацией обязательно проводится консультация врача, - отмечают специалисты.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО РЕБЕНКА МОГУТ НЕ ПУСТИТЬ В САДИК, ЕСЛИ НЕТ ПРИВИВКИ?

Нет. По данным специалистов Управления образования администрации Ижевска, на данный момент процедура не является обязательной.

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