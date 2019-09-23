«С праздником вас, дорогие ижевцы!»: Командир авиагруппы «Соколы России» поздравил всех с Днем оружейника

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-23T10:35:47+03:00

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Командир авиагруппы «Соколы России» заслуженный летчик России, начальник исследовательского отдела Липецкого авиацентра Александр Гостев поздравил ижевчан с Днем оружейника.

- Мы не смогли взлететь и собраться, поэтому приняли решение полететь одиночным экипажем, за это просим прощения. Поздравляем вас с днем оружейника и со 100-летием вашего земляка Михаила Калашникова, с которым я лично был знаком. С праздником вас, дорогие ижевцы! - сказал полковник Александр Гостев.

Пилот авиагруппы "Соколы России" поздравил ижевчан с Днем оружейника во время полета 00:00 00:00

Напомним, тренировочные полеты авиагруппа выполняла в полном составе. Собрали для вас фоторепортаж (продолжение).

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ИСТОЧНИК KP.RU