«С праздником вас, дорогие ижевцы!»: Командир авиагруппы «Соколы России» поздравил всех с Днем оружейника
Командир авиагруппы «Соколы России» заслуженный летчик России, начальник исследовательского отдела Липецкого авиацентра Александр Гостев поздравил ижевчан с Днем оружейника.
- Мы не смогли взлететь и собраться, поэтому приняли решение полететь одиночным экипажем, за это просим прощения. Поздравляем вас с днем оружейника и со 100-летием вашего земляка Михаила Калашникова, с которым я лично был знаком. С праздником вас, дорогие ижевцы! - сказал полковник Александр Гостев.
Пилот авиагруппы "Соколы России" поздравил ижевчан с Днем оружейника во время полета
Напомним, тренировочные полеты авиагруппа выполняла в полном составе. Собрали для вас фоторепортаж (продолжение).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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