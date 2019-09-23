Мужская сборная Удмуртии завоевала бронзу на летнем чемпионате России по биатлону
Мужская сборная Удмуртии завоевала третье место в эстафете на летнем чемпионате России по биатлону. Об этом сообщает портал sportur.ru.
В городе Чайковский (Пермский край) прошли соревнования в рамках чемпионата России по биатлону.
Сборная Удмуртии в составе Дмитрия Шамаева, Виктора Плицева, Владимира Семакова, Александра Поварницына завоевала бронзу. Первой пришла сборная ХМАО-Югра, второй команда из Санкт-Петербурга.
Соревнования состоялись 22 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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