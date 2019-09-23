Мужская сборная Удмуртии завоевала бронзу на летнем чемпионате России по биатлону

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-23T09:26:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Мужская сборная Удмуртии завоевала третье место в эстафете на летнем чемпионате России по биатлону. Об этом сообщает портал sportur.ru.

В городе Чайковский (Пермский край) прошли соревнования в рамках чемпионата России по биатлону.

Сборная Удмуртии в составе Дмитрия Шамаева, Виктора Плицева, Владимира Семакова, Александра Поварницына завоевала бронзу. Первой пришла сборная ХМАО-Югра, второй команда из Санкт-Петербурга.

Соревнования состоялись 22 сентября.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Очень интересная информация для судовладельцев.

- Сразу три сквера откроются в Ижевске на этой неделе.

- Где в Ижевске появится Аллея отцов?

ИСТОЧНИК KP.RU