Топ-10 самых популярных аккаунтов в Инстаграм среди ижевчан

Недавно портал adinblog.ru опубликовал рейтинг самых популярных блогеров из Ижевска. О чем они пишут и как им удалось завоевать внимание аудитории, выясняла «Комсомолка».

10 место: @dasha_ricci111

ФОТО: @dasha_ricci111

Даша вещает на аудиторию численностью 31,2 тысяч человек. В своем блоге она делится мыслями о взаимоотношениях мужчины и женщины, рассказывает об уходе за телом и волосами и публикует откровенные фотографии. Любовь подписчиков девушка сумела завоевать своей искренностью и живым общением: ижевчанка часто устраивает девичники и не отказывает в совместной фотографии.

ФОТО: @dasha_ricci111

9 место: @panda_olga

ФОТО: @panda_olga

Ольга сумела завоевать внимание более 37 тысяч подписчиков. Она перешла на «умное веганство» и помогла сбросить мужу лишний вес (а это 40 кг!). Читатели узнают легкие диетические рецепты, в том числе и десертов, проходят вместе с ижевчанкой бесплатные марафоны и учатся осознанным отношениям с едой.

ФОТО: @panda_olga

8 место: @brechalov

ФОТО: @brechalov

Глава Удмуртской Республики занял в рейтинге почетное 8 место. В своем блоге он каждую пятницу подводит итоги недели, принимает запросы жителей, публикует личные фото и проводит рейды по отремонтированным объектам. За Александром Владимировичем следят более 69 тысяч подписчиков!

ФОТО: @brechalov

7 место: @svetlanas1985_pp

ФОТО: @svetlanas1985_pp

Светлана смогла стать легче на 44 килограмма! И теперь секретами похудения она делится со своими подписчиками – а их у нее 312 тысяч. Низкокалорийные рецепты и мотивацию становиться лучше можно найти на странице смелой ижевчанки: она, не стесняясь, рассказывает о своем максимальном весе, сопровождая все это фотографиями до/после.

ФОТО: @svetlanas1985_pp

6 место: @buritomusic

ФОТО: @buritomusic

На странице Бурито пользователи Инстаграм узнают о личной жизни музыканта, новых релизах и проектах, а также концертном графике певца. Подписи к фото Гарик оставляет лаконичные, однако это не помешало набрать ему аудиторию в 156 тысяч подписчиков!

ФОТО: @buritomusic

5 место: @ak47russ

ФОТО: @ak47russ

На 5 месте уроженец Ижевска Андрей Кириленко – президент Российской Федерации Баскетбола. У Андрея 297 тысяч подписчиков, с которыми он делится не только свежими новостями из мира спорта, но и рецензиями на фильмы! Нередко в блоге ижевчанина появляются фотографии со спортменами – например, с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и биатлонисткой Светланой Слепцовой.

ФОТО: @ak47russ

4 место: @eve_farb

ФОТО: @eve_farb

Елена Баренбаум создает иллюстрации и делится ими на своей странице. Здесь «живут» нарисованные животные, женщины, мужчины, дети и 77 тысяч настоящих подписчиков, которые не жалеют лайков и восторженных комментариев.

ФОТО: @eve_farb

ФОТО: @eve_farb

ФОТО: @eve_farb

ФОТО: @eve_farb

3 место: @mama_maugli

ФОТО: @mama_maugli

Ижевчанка Ирина Саилана вышла замуж за тиморца и теперь охотно рассказывает о семейной жизни с иностранцем. Семья живет на две страны: Россию и Индонезию. Более 88 тысячам подписчиков не бывает скучно: девушка охотно делится историями о том, как ей живется у берега Индийского океана и каково Алвину в Ижевске.

ФОТО: @mama_maugli

ФОТО: @mama_maugli

2 место: @natalyayisa

ФОТО: @natalyayisa

Ижевчанка Наталья Йиса замужем за африканцем Джейкобом. В своем блоге она рассказывает об истории их любви и о жизни в Нигерии, а также делится рецептами национальных африканских блюд. Ее читают 200 тысяч подписчиков, в том числе мама Тимати Симона!

ФОТО: @natalyayisa

ФОТО: @natalyayisa

1 место: @gorban_masha

ФОТО: @gorban_masha

Самым популярным аккаунтом среди ижевчан в Инстаграм стала страница российской актрисы Марии Горбань. Она снималась в сериале «Кухня» (16+), а сейчас стала ведущей «Орла и Решки» (16+)! В своем аккаунте девушка делится как личными снимками, так и фотографиями со съемок. За Марией следят более миллиона подписчиков.