Топ-10 самых популярных аккаунтов в Инстаграм среди ижевчан
Недавно портал adinblog.ru опубликовал рейтинг самых популярных блогеров из Ижевска. О чем они пишут и как им удалось завоевать внимание аудитории, выясняла «Комсомолка».
10 место: @dasha_ricci111
ФОТО: @dasha_ricci111
Даша вещает на аудиторию численностью 31,2 тысяч человек. В своем блоге она делится мыслями о взаимоотношениях мужчины и женщины, рассказывает об уходе за телом и волосами и публикует откровенные фотографии. Любовь подписчиков девушка сумела завоевать своей искренностью и живым общением: ижевчанка часто устраивает девичники и не отказывает в совместной фотографии.
ФОТО: @dasha_ricci111
9 место: @panda_olga
ФОТО: @panda_olga
Ольга сумела завоевать внимание более 37 тысяч подписчиков. Она перешла на «умное веганство» и помогла сбросить мужу лишний вес (а это 40 кг!). Читатели узнают легкие диетические рецепты, в том числе и десертов, проходят вместе с ижевчанкой бесплатные марафоны и учатся осознанным отношениям с едой.
ФОТО: @panda_olga
ФОТО: @brechalov
Глава Удмуртской Республики занял в рейтинге почетное 8 место. В своем блоге он каждую пятницу подводит итоги недели, принимает запросы жителей, публикует личные фото и проводит рейды по отремонтированным объектам. За Александром Владимировичем следят более 69 тысяч подписчиков!
ФОТО: @brechalov
7 место: @svetlanas1985_pp
ФОТО: @svetlanas1985_pp
Светлана смогла стать легче на 44 килограмма! И теперь секретами похудения она делится со своими подписчиками – а их у нее 312 тысяч. Низкокалорийные рецепты и мотивацию становиться лучше можно найти на странице смелой ижевчанки: она, не стесняясь, рассказывает о своем максимальном весе, сопровождая все это фотографиями до/после.
ФОТО: @svetlanas1985_pp
6 место: @buritomusic
ФОТО: @buritomusic
На странице Бурито пользователи Инстаграм узнают о личной жизни музыканта, новых релизах и проектах, а также концертном графике певца. Подписи к фото Гарик оставляет лаконичные, однако это не помешало набрать ему аудиторию в 156 тысяч подписчиков!
ФОТО: @buritomusic
5 место: @ak47russ
ФОТО: @ak47russ
На 5 месте уроженец Ижевска Андрей Кириленко – президент Российской Федерации Баскетбола. У Андрея 297 тысяч подписчиков, с которыми он делится не только свежими новостями из мира спорта, но и рецензиями на фильмы! Нередко в блоге ижевчанина появляются фотографии со спортменами – например, с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и биатлонисткой Светланой Слепцовой.
ФОТО: @ak47russ
4 место: @eve_farb
ФОТО: @eve_farb
Елена Баренбаум создает иллюстрации и делится ими на своей странице. Здесь «живут» нарисованные животные, женщины, мужчины, дети и 77 тысяч настоящих подписчиков, которые не жалеют лайков и восторженных комментариев.
ФОТО: @eve_farb
ФОТО: @eve_farb
ФОТО: @eve_farb
ФОТО: @eve_farb
3 место: @mama_maugli
ФОТО: @mama_maugli
Ижевчанка Ирина Саилана вышла замуж за тиморца и теперь охотно рассказывает о семейной жизни с иностранцем. Семья живет на две страны: Россию и Индонезию. Более 88 тысячам подписчиков не бывает скучно: девушка охотно делится историями о том, как ей живется у берега Индийского океана и каково Алвину в Ижевске.
ФОТО: @mama_maugli
ФОТО: @mama_maugli
2 место: @natalyayisa
ФОТО: @natalyayisa
Ижевчанка Наталья Йиса замужем за африканцем Джейкобом. В своем блоге она рассказывает об истории их любви и о жизни в Нигерии, а также делится рецептами национальных африканских блюд. Ее читают 200 тысяч подписчиков, в том числе мама Тимати Симона!
ФОТО: @natalyayisa
ФОТО: @natalyayisa
1 место: @gorban_masha
ФОТО: @gorban_masha
Самым популярным аккаунтом среди ижевчан в Инстаграм стала страница российской актрисы Марии Горбань. Она снималась в сериале «Кухня» (16+), а сейчас стала ведущей «Орла и Решки» (16+)! В своем аккаунте девушка делится как личными снимками, так и фотографиями со съемок. За Марией следят более миллиона подписчиков.
ФОТО: @gorban_masha
ИСТОЧНИК KP.RU
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