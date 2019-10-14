2019-10-14T15:48:31+03:00
Общество

Поднимутся ли цены на квартиры в Ижевске этой осенью?

И что будет происходить со «вторичкой»
Жанна Ситникова
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Поднимутся ли цены на квартиры в Ижевске этой осенью?Поднимутся ли цены на квартиры в Ижевске этой осенью?Фото: Архив «КП» в Ижевске
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Еще год назад эксперты предупреждали - из-за введения обязательных эскроу-счетов цены на квартиры взлетят вверх. И действительно, за несколько месяцев жилье заметно подорожало. Ждать ли очередного скачка цен этой осенью, выяснила «Комсомолка».

КАК В ПИТЕРЕ

По мнению специалистов, в этом году квадратные метры в некоторых ижевских новостройках по стоимости догнали «квадраты» Питера.

- Резкого подорожания новостроек не было, потому что застройщики подняли цены загодя - плавный процесс начался еще с весны. В итоге в среднем квадратный метр в этом году подорожал на 10 тысяч рублей, и сейчас он стоит 52 000 - 62 000 рублей. Это очень много, и по этому показателю мы уже догнали «ценник» на новостройки Северного района Санкт-Петербурга, - отмечает Вячеслав Домрачев, коммерческий директор группы компаний ООО «УК» СТИМ».

Но есть и хорошие новости: в ближайшее время роста цен на новостройки можно не ждать, потому что «выше уже некуда». Во-первых, реальные доходы ижевчан снижаются (и далеко не все по-прежнему готовы к большим тратам). И, во-вторых, разрыв между «первичкой» и «вторичкой» и так очень большой.

А ЧТО С «ВТОРИЧКОЙ»

В то время как рост цен на новостройки приостановится, жилье на вторичном рынке продолжит плавно дорожать.

- Сильнее всего подорожают квартиры в домах не старше 5 лет. Это самое дорогое жилье сейчас, поскольку оно новое и в то же время уже готовое. А вот цены на хрущевки так активно расти больше не будут, возможно, что где-то они даже и «просядут», - спрогнозировал руководитель агентства недвижимости «Полезные люди» Юрий Паршиков.

Поднимутся ли цены на квартиры в Ижевске этой осенью? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Поднимутся ли цены на квартиры в Ижевске этой осенью?Фото: Архив «КП» в Ижевске

В то время как рост цен на новостройки приостановится, жилье на вторичном рынке продолжит плавно дорожать. Фото: Архив «КП» в Ижевске

В то время как рост цен на новостройки приостановится, жилье на вторичном рынке продолжит плавно дорожать.Фото: Архив «КП» в Ижевске

Тем, кто рассчитывал купить квартиру, чтобы потом выгодно ее продать, придется отложить свои планы.

- Сейчас такого уже не будет, потому что цены сейчас растут медленно и на рынке много предложений, являющихся лучшей альтернативой, - отмечает Кирилл Тарнопович, руководитель АН «Ракета». - Скорее, может случится другое развитие ситуации, когда квартиру, купленную в ипотеку за 3 млн, можно продать максимум за 2 млн, то есть вырученных денег может не хватить даже на закрытие ипотеки.

У прогнозов о повышении цен на «вторичку» есть обратный эффект - собственники «забирают» с рынка свои квартиры, рассчитывая продать позднее, по самой выгодной цене.

- Если вы будете продавать сейчас, максимальная выгода, которую вы можете упустить, - 10%, выше цена все равно не поднимется. Это не такие большие деньги, чтобы рисковать, потому что обратный процесс - падение цен - сегодня это более реалистичный сценарий, - прокомментировал ситуацию руководитель агентства недвижимости «Ракета» Кирилл Тарнопович.

Так что желающим продать квартиру позже, по «самой выгодной цене», ждать не стоит.

КОМПАНИЙ СТАЛО МЕНЬШЕ

Нововведения почувствовали не только ижевчане, но и строительные компании. В результате число застройщиков уменьшилось.

- Мелкие организации, не имеющие возможности строить на собственные деньги или получать выгодные кредиты, уходят. Но это не значит, что новостроек теперь будет не хватать, потому что компании не приступают к возведению нового дома без серьезного исследования спроса. А спрос очевиден, - отмечает Вячеслав Домрачев, коммерческий директор группы компаний ООО «УК» СТИМ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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