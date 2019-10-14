Замена окон началась в школах и детских садах Ижевска

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-14T11:40:25+03:00

До конца года новые окна появятся в 60 учреждениях

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В Ижевске началась работа по замене окон в школах и детских садах. Об этом написал глава города Олег Бекмеметьев на странице во «ВКонтакте».

- До конца года новые окна появятся в 60 объектах: 22 школах и 38 детских садах. Это 152 миллиона рублей. Почему не летом? Потому что нужно было обойти каждое учреждение, оценить обстановку, сделать сметы, провести торги. Сегодня подрядчики уже заходят на объекты. Всем им дана установка – по минимуму вмешиваться в учебный процесс, координировать с руководителями организаций график производства работ, - написал Олег Николаевич.

Так, новые окна появятся в школах №№ 52, 7, 16, 49, 50, 76, 92, 68, 74, 90, 91, 97 (два корпуса),17, 85, 89, 100, 28, 80, 88, гимназии №83 и №6. И в детских садах №№5, 54, 180, 194 (корпус №2), 248 (корпус 1), 14, 18, 51, 106, 193, 209, 212, 221, 223, 226, 229, 253, 268, 250, 269, 22, 24, 58, 95, 153, 222, 291 (корпус 1,2), 37, 60, 170, 213, 219, 281, 135, 161, 196, 230, 235.

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ИСТОЧНИК KP.RU