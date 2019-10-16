2019-10-16T16:15:53+03:00
Общество

Абитуриенты смогут подать документы в ВУЗы Ижевска, не выходя из дома

В 2020 году нововведение будет опробовано на базе двух учреждений: УдГУ и ИжГТУ
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Со следующего года абитуриенты смогут подать документы в некоторые ВУЗы Ижевска в режиме онлайн. Речь идет о тестировании одного из суперсервисов портала госуслуг. Подробнее о грядущем нововведении рассказал Павел Ходырев, ответственный секретарь приемной комиссии УдГУ.

- «Поступление в ВУЗ онлайн» - один из суперсервисов, которые сейчас готовы к реализации, - объяснил он. - Следующий год будет пробным. По стране выбрано 45 пилотных ВУЗов, которые будут участвовать в апробации. Из Удмуртии в этот список попали только УдГУ и ИжГТУ.

В дальнейшем к суперсервису планируется подключить все ВУЗы страны Фото: Архив КП

В дальнейшем к суперсервису планируется подключить все ВУЗы страныФото: Архив КП

Со следующего года абитуриенты смогут выбирать, каким способом им подавать документы. Желающие смогут сделать это через личный кабинет на сайте Госуслуги. Единственное условие - наличие подтвержденного аккаунта. В последующих планах - отточить систему, при которой абитуриенты смогут, не выходя из дома, подать заявление, подтвердить оригинал аттестата и даже заключить договор на платное обучение, чтобы потом прийти в университет только 1 сентября.

- Это будет непросто реализовать с технической точки зрения, но мы будем пытаться, - признается Павел Ходырев. - Необходимо будет оперативно принимать электронные заявления, отмечать оригиналы, информировать поступающих о списках и рейтингах, чтобы абитуриенты могли следить за процессом через личный кабинет.

Больше всего работники институтов переживают, что повторится ситуация с записью в первые классы. Напомним, во время приемной кампании этого и прошлого года было отмечено замедление работы сайта Госуслуги из-за многократной подачи заявлений на одного и того же ребенка.

По предварительным оценкам, до 50% будущих студентов захотят воспользоваться новой услугой Фото: Архив КП

По предварительным оценкам, до 50% будущих студентов захотят воспользоваться новой услугойФото: Архив КП

При приеме заявлений в ВУЗ нет порядка очереди, но есть определенные даты и сроки предоставления оригиналов документов. Если один и тот же человек отметит оригиналы документов на портале и в тот же день лично предоставит их в другом учебном заведении, чтобы подстраховаться, может возникнуть ситуация, когда студента зачислят сразу на два места. Здесь пока что остается надеяться на сознательность абитуриентов. Кроме того, как подчеркнули в приемной комиссии УдГУ, апробация для того и организована, чтобы выявить все недочеты и устранить их.

Прототипы пяти суперсервисов уже появились на портале Госуслуги этим летом. Кроме поступления в ВУЗ будут тестироваться четыре направления: «Рождение ребенка», «Переезд в другой регион» и «Оформление европротокола онлайн». До конца 2019 года появится еще 20 прототипов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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